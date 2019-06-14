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Яхтсмены из Восточной Европы заинтересовали ТАТ

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) займется продвижением страны в качестве хаба яхтенного туризма на рынках Восточной Европы.

Новости Пхукета

22 Июня 2019, 12:00 PM
Фото: Bangkok Post

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, о планах усилить работу на восточноевропейском рынке объявил господин Срисуда Ванапиньосак, занимающий должность заместителя главы ТАТ по маркетингу в европейском, африканском, американском и ближневосточном регионах. Как отметил господин Ванапиньосак, наибольшим потенциалом среди тайских акваторий обладает пхукетская.

По словам заместителя главы ТАТ, офис ведомства в Праге получает значительное количество запросов от граждан Чехии именно относительно возможностей отдыха в Таиланде под парусом. В связи с этим ТАТ развернет соответствующую кампанию как в самой Чехии, так и в других странах, включая Венгрию и Польшу. Также свою долю внимания получит и Италия, обладающая собственным развитым рынком яхтенного туризма.

В 2018 году турпоток в Таиланд из стран Восточной Европы (не включая Российскую Федерацию, которая фигурирует в статистике Министерства туризма отдельно) составил 523 тыс. человек, увеличившись на 9% год к году. Сгенерированная данным рынком выручка выросла на 23% в сравнении с предыдущим годом и достигла показателя в 36 млрд бат. Примерно треть от этой суммы (11 млрд бат) пришлась на размещение туристов в отелях и других местах проживания, еще 8,2 млрд отдыхающие потратили на походы в кафе и рестораны, а около 7,3 млрд бат составили расходы на сувенирную продукцию.

 

 

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