Яхтсмены готовятся к регате в заливе Пханг-Нга

Меньше двух недель осталось до старта первой парусной регаты этого года на Пхукете.

1 Февраля 2019, 05:00 PM

Ежегодная и уже 22-я по счету Bay Regatta пройдет в водах залива Пханг-Нга с 13 по 17 февраля, собрав в одной из живописнейших акваторий Таиланда яхтсменов со всего мира. Участников, как и прежде, ждут четыре насыщенных гоночных дня, ежевечерние награждения победителей в праздничной атмосфере, а также возможность посетить сразу три тайские провинции.

В отличие от других пхукетских регат, Bay Regatta – маршрутная гонка. В ходе соревнований экипажи совершают путешествие с Пхукета до побережья Краби и обратно, ночуя каждый раз в новом месте. Каждый гоночный день начинается от той точки, где завершился предыдущий.

В этом году соревнования будут проходить в шести дивизионах Racing, Cruising A, Cruising B, Bareboat Charter, Racing Multihulls и Cruising Multihulls.

«Нынешняя Bay Regatta пройдет уже в 22-й раз, и сейчас гонка более популярна, чем года-либо, а участие в ней принимают яхтсмены со всего мира. В этом году лодкой оргкомитета станет вернувшаяся на регату 110-летняя SY Seraph. Также местом проведения церемонии награждения победителей в Краби станет новое фантастическое заведение – отель Phra Nang Inn. Мы с нетерпением ждем очередной прекрасной регаты», – заявила госпожа Кэ Ваттана, управляющий директор организующей гонку компании Regattas Asia.

Как и в прежние годы, участников регаты ждет сочетание гонок вдоль берега и лавирования между островами в акватория Пхукета, Пханг-Нга и Краби. Начало каждой из четырех гонок – в 8:30 утра. Маршруты будут проложены с тем расчетом, чтобы обеспечить участникам высокий уровень соревновательного духа во всех дивизионах и для всех типов яхт. По традиции, точные маршруты будут определяться непосредственно перед стартом каждого гоночного дня в соответствии с погодой и другими условиями. Отвечать за них будет такие известные на Пхукете яхтенные энтузиасты как Энди Дауден и Саймон Джеймс.

Участники регаты стартуют от Ао-По утром 14 февраля и направятся к острову Яо-Ной. За следующие два дня яхтсмены доберутся до материковой части провинции Краби (включая гонку между островами), а на 17 число запланирован финальный бросок напрямую от побережья Краби до Чалонга. Желающим увидеть участников с берега организаторы рекомендуют четыре точки: 14 февраля – Ао-По, 15 февраля – Лонг-Бич на острове Яо-Ной, 16 февраля – Ао-Нанг и острова Дам, 17 февраля – мыс Панва на Пхукете.

Bay Regatta проходит под патронажен Яхт-клуба Пхукета, мероприятие поддерживают Ассоциация парусных гонок Таиланда и Туристическое управление Таиланда. Среди спонсоров значатся Chang, Pra Nang Inn, Vacation Village Yacht Charter, Budget Car and Truck Rental, Castle Creek, Mekhong и Raymarine. Другие партнеры – Chandara Resort and Spa, Haadthip, Jungceylon, Koh Yao Chukit Resort, Electrical Marine, B&G, Octopus Marine, The Mangosteen Resort, Epic Charters, Class Act Media, SEA Yachting, Check In Surat Magazine, One Coast, Marine Directory Asia, aBoat.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.bayregatta.com и соответствующей странице в Facebook, а также по электроной почте kae@regattas.asia и телефону 081 5388848.