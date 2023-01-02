Яхтенное шоу на Пхукете пройдет 12-15 января

Выставка яхт и товаров для люксовой жизни Thailand International Boat Show (TIBS) возвращается на Пхукет после коронавирусной паузы, чтобы снова «поместить остров в свет софитов» как направление для рекреационного яхтинга.

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Выставка была анонсирована еще в 2021 году – но не на январь 2022 года, а на начало 2023, то есть организаторы изначально решили не проводить выставку в непредсказуемые первые дни открытия границ и дождаться полноценного возобновления туризма.

Выставка TIBS – наследница самобытного пхукетского шоу PIMEX – будет проходить в Royal Phuket Marina с 12 по 15 января. Мероприятие проводится при поддержке Минтуризма, Туристического управления Таиланда (ТАТ), Тайского бюро по конвенциям и выставкам (ТВЕС).

В этом году экспозиция на воде будет включать «до 50 яхт всевозможных размеров», на берегу гостей ждет выставка товаров и услуг для яхтинга, а также всего, что ассоциируется с соответствующим образом жизни. Раньше «сопутствующие товары» включали люксовые автомобили, дорогую недвижимость, премиальные часы и украшения, но не только. Сейчас среди подтвержденных участников выставки почти нет непосредственно международных брендов, но есть дилеры.

Организаторы также приглашают на два события, которые состоятся 14 января: семейный праздник в честь Дня детей в Таиланде (в RPM) и благотворительный гала-ужин (в InterContinental Phuket Resort). Вход на выставку для посетителей бесплатный, но организаторы просят гостей предварительно зарегистрироваться на сайте thailandinternationalboatshow.com.