Яхтенная выставка Thailand Yacht Show началась на Пхукете.

Этот час снова пробил. На дворе январь, а значит настало время для Thailand Yacht Show, ежегодной яхтенной выставки, собирающей на Пхукете самые лучшие и знаменитые бренды из мира яхтинга и люкса.

Партнерский материал

В 2020 году все мы вступаем в новое десятилетие, но у Thailand Yacht Show есть и свой повод для праздника, поскольку в этом году лучшей выставке товаров для яхтинга и жизни в стиле люкс исполняется ровно пять лет.

Первое Thailand Yacht Show прошло на Пхукете в 2015 году, и с тех пор успело собрать более 18 тыс. посетителей, продемонстрировать свыше 200 моторных и парусных яхт, катамаранов и других лодок, а заодно подарить интересующимся возможность прямого взаимодействия с миром отдыха на воде, расширив привычные рамки яхтенных шоу.

В 2020 году и гости, и участники могут с полным правом ожидать самого лучшего шоу за всю его историю. В программе четырехдневного мероприятия – яркий спектр различных событий, живых демонстраций, фестивалей и гламурных вечеринок. На воде посетителей ждут почти 50 яхт всех типов и размеров, а на берегу – сверкающая коллекция люксовых вещей, товаров для яхтинга, премиальной недвижимости. И все это в поразительной обстановке Royal Phuket Marina.

Из года в год Thailand Yacht Show наращивает обороты, собирая на Пхукете ведущих яхтенных брокеров региона и представителей престижных яхтенных брендов со всего мира. В этом году выставке выпала честь стать местом премьеры свыше 15 новых яхт, для которых Thailand Yacht Show станет площадкой регионального, мирового или национального дебюта. При этом шоу остается демократичным мероприятием. Выставка в Royal Phuket Marina – яркое событие, которое стоит посетить любому, независимо от вкуса и бюджета. И шоу этого года будет именно таким!

Центром внимания в марине будет, разумеется, флотилия роскошных яхт и выставка люксовых товаров. Однако организаторы также подготовили насыщенную культурную программу с серией выставок, показов мод, демонстраций на воде, мастер-классов для художников, фотографов и сомелье. Также не пропустите приуроченный к Дню детей музыкальный фестиваль, который состоит в субботу, 11 января, на главной площади (Town Square). В концерте примут участие как профессиональные музыканты, так и местные школьники, которые исполнят самую разную музыку – от классики до джаза.

И конечно же, какое яхтенное шоу без вечеринки-другой! От традиционного приветственного вечера в честь открытия выставки и до торжественной церемонии закрытия программа будет наполнена встречами на яхтах и на берегу, где можно будет как завязать полезные знакомства, так и весело провести время всей семьей.

Планируете ли вы приобрести яхту своей мечты или просто хотите развеяться в приятной атмосфере, Thailand Yacht Show – это лучшая в Таиланде возможность прикоснуться к яхтенному образу жизни в непринужденной атмосфере праздника в марине. Ждем вас на шоу!

Программа и часы работы шоу:

Программа пятой выставки Thailand Yacht Show будет насыщена разнообразными событиями на любой вкус, включая мероприятия для всей семьи, мастер-классы, показы мод (cм. расписание здесь).

Все кафе и рестораны Royal Phuket Marina будут открыты с 9:30 до 22:00, готовые и вне официальных часов шоу порадовать гостей выставки вкусной едой и напитками.

11:00 – 19:00 Четверг, 9 января

11:00 – 19:00 Пятница, 10 января

11:00 – 19:00 Суббота, 11 января

11:00 – 18:00 Воскресенье, 12 января

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