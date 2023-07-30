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Взрыв пиротехники на складе в южном Таиланде стер с лица земли рынок и разрушил жилые районы

Девять человек погибли и не менее 100 получили травмы различных степеней тяжести после взрыва фейерверков на складе в округе Сунгай-Колок провинции Наратхиват в субботу, 29 июля. Инцидент произошел в районе, являющемся хабом трансграничной торговли между Таиландом и Малайзией. Взрыв уничтожил склад и значительную часть местного рынка, также волна прокатилась по прилегающим жилым районам, серьезно повредив не менее 200 домов. Разрушения на фото выглядят как последствия бомбежки, но официальные лица говорят о том, что виной всему стала банальная небрежность или случайность при проведении сварочных работ вблизи взрывоопасной продукции.

Новости Пхукета

30 Июля 2023, 01:23 PM
Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Последствия взрыва пиротехники на складе в Наратхивате. Фото: Radio Thailand Sungai Kolok

Взрыв в Сунгай-Колоке прогремел около 15:00 субботы, 29 июля. Как пишет Bangkok Post, местом происшествия стал склад некой компании Weerawa Panit, расположенный на территории большого рынка Муно в одноименно тамбоне, который является центром трансграничной торговли с Малайзией.

Взрывная волна прокатилась по рынку и прилегающим жилым районам, серьезно повредив порядка 200 домов. В некоторых местах возникли небольшие локальные пожары, у части домов сорвало крыши и повредило стены, припаркованные автомобили оказались завалены обломками.

Количество пострадавших людей исчислялось сотнями, так что на место событий были брошены все имевшиеся в Наратхивате силы – от муниципальных спасателей до военных. На фото можно увидеть и медиков, и людей в военной форме со штурмовыми винтовками в руках. Больших пожаров удалось избежать.

«Согласно данным предварительного расследования, причиной происшествия стала техническая ошибка при сварке стальных конструкций. В здании, где произошел взрыв, шли строительные работы», – заявил губернатор Наратхивата Санан Пхонг-Акорн в субботу.

Новостное агентство AFP приводит комментарий местного жителя Сексана Тэсена, жившего примерно в 100 метрах от склада, где взорвалась пиротехника.

«Я был внутри дома, сидел в мобильном телефоне и вдруг услышал громкий звук, похожий на гром. Весь дом вокруг меня затрясся. Затем я увидел, как крыша над головой просто распахнулась настежь. Я выглянул наружу и увидел повсюду осыпающиеся постройки и лежащих людей. Это был хаос», – рассказал господин Тэсен.

По состоянию на 18:00 больница Sungai Kolok Hospital, главное медицинское учреждение округа Сунгай-Колок, сообщила о 115 госпитализированных с травмами и девяти подтвержденных погибших. Из пострадавших 14 пациентов были классифицированы как тяжелые. Судя по всему, указанное общее число жертв – это данные из всех больниц, которые свела в единый отчет Sungai Kolok Hospital.

Сразу после взрыва местные СМИ писали о неизвестном числе людей, оказавшихся заблокированными в своих домах, где частично обрушились стены и крыши. Говорилось о том, что спасатели постепенно выводили людей на улицы и отправляли в больницы. При этом на фотографиях с места событий, опубликованных редакцией Radio Thailand в Сунгай-Колоке, почти нет кадров с пострадавшими. Большинство попавших в объективы фотоаппаратов домов получили повреждения, но не обрушились.

Bangkok Post пишет, что на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия были направлены спасатели и пожарные из всех тамбонов округа Сунгай-Колок, а также военнослужащие 151-го пехотного полка с военной базы Гальяни-Вадахана. Поскольку Наратхиват – это крайний юг Таиланда, там высоко присутствие военных, которые всегда готовы к реагированию на взрывы и пожары в связи с активностью мусульманских сепаратистов.

В тамбоне Муно силами местной административной организации (OrBorTor) был организован лагерь временного размещения пострадавших и лишившихся крова. Силами Королевской кухни было налажено питание, с жертвами работали психологи и другой медицинский персонал. Также были начаты работы по оценке масштабов ущерба и фиксации заявлений пострадавших о материальных потерях.

Взрыв в Сунгай-Колоке произошел буквально через пять дней после инцидента на фабрике по производству фейерверков в округе Дой-Сакет провинции Чианг-Май на севере страны. В результате взрыва в Чианг-Мае получили травмы восемь человек, погибших не было. Губернатор этой провинции распорядился в срочном порядке провести проверки на всех предприятиях, занимающихся выпусков пиротехнической продукции, но только в пределах Чианг-Мая.

 

 

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