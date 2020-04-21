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Вывозной рейс с Пхукета в Новосибирск ожидается 24 апреля

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) сообщило о планах по организации нового вывозного рейса с Пхукета. Покинуть остров смогут жители Новосибирска и Новосибирской области.

Новости Пхукета

21 Апреля 2020, 05:53 PM
Россия анонсировала вывозной рейс Пхукет – Новосибирск. Фото: Fedor Leukhin

Россия анонсировала вывозной рейс Пхукет – Новосибирск. Фото: Fedor Leukhin

Как сообщило ведомство в своем канале в Telegram, рейс S7 5712 по маршруту Пхукет – Новосибирск предварительно запланирован на 24 апреля. Ориентировочное время вылета – 4:55 утра. Выполнять рейс будет авиакомпания S7 Airlines.

На сайте посольства России в Таиланде информация о готовящемся вывозном рейсе с Пхукета пока отсутствует.

Согласно правилам организации вывозных рейсов, на борт принимаются только граждане России, проживающие в том субъекте Российской Федерации, куда прибывает самолет. Регистрация осуществляется через портал www.gosuslugi.ru.

Для беспрепятственного проезда пассажиров в аэропорт посольство России в Таиланде размещает на своем сайте специальные письма, которые необходимо предъявлять на пунктах дорожного контроля.

Напомним, что по данным ТАСС на 18 апреля, на Пхукете находятся около 800 россиян, ожидающих возможности вылететь в РФ.

 

 

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