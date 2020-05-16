Вывозной рейс с Пхукета ожидается 18 мая

Авиакомпания «Россия» готовится осуществить очередной вывозной рейс с Пхукета в понедельник, 18 мая. Пункты назначения в РФ – Владивосток, Новосибирск и Москва.

Новости Пхукета

16 Мая 2020, 11:07 AM

Вывозной рейс SDM 6696 по маршруту Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва назначен на 18 мая. Фото: Dmitry Terekhov

Как сообщается в Telegram-канале «Госуслуги: Пхукет – РФ» (официальный канал Минкомсвязи), вывозной рейс SDM 6696 по маршруту Пхукет – Бангкок – Владивосток – Новосибирск – Москва 18 мая выполнит авиакомпания «Россия».

Вылет c Пхукета – в 9:35 утра местному времени, вылет из Бангкока – в 13.05.

Прилет в Владивосток – в 23:05 того же дня, в Новосибирск – в 6:45 утра следующего дня, в Москву – в 12:55 (указано местное время городов прилета).

Таким образом пассажиры, вылетающие в Москву с Пхукета, проведут в пути более суток.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской, Калининградской, Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе», – указывают официальные лица.

Посольство РФ в Таиланде уже опубликовало письма для беспрепятственного проезда пассажиров в аэропорты Пхукета и Бангкока.

Напомним, что изначально соответствующий рейс был запланирован на 15 мая. Затем дата вылета была изменена, а в список пунктов назначения добавилась Москва.











