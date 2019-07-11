Выпускной класс 2019 года в BISP и его планы на жизнь после школы

British International School, Phuket прощается с очередными воспитанниками, вступающими во взрослую жизнь.

Партнерский материалДейл Форд

20 Июля 2019, 09:00 AM

Фото: BISP

В пятницу, 25 мая, в British International School, Phuket (BISP) прошел очередной выпускной вечер, и 35 новых воспитанников покинули стены школы. Практически все эти юноши и девушки сейчас готовятся к поступлению в университеты, завершая путь, начатый еще с дней детского сада. Конечно, именно учителям достается честь ежегодно писать по сотне и более рекомендательных писем, готовить школьников к экзаменам IGCSE, SAT и IB, поддерживать учащихся в ходе внеклассной деятельности. Однако свой вклад в итоговый успех выпускников вносят и многие другие люди, и особенно – родители.

Разумеется, всегда подмывает спросить, как в итоге показал себя конкретно этот класс. Но в школе, подобной BISP, универсального ответа нет, ведь речь идет не об одной истории успеха, а о трех с половиной десятках уникальных историй, поскольку выпускники выбирают самые разные дороги в жизни после школы.

Нынешний выпускной класс – крайне разнообразное сообщество молодых людей и девушек. У них паспорта 18 различных стран, а у 36% – двойное гражданство. Их планы на будущее отличаются так же, как и происхождение, а в списке выбранных университетов – учебные заведения 13 стран. В этом году наиболее популярное направление у выпускников – США. В университетах этой страны планирует продолжить образование четверть выпускников. Следом по популярности расположились Великобритания и Австралия.

В BIPS c выпускниками работают профильные советники по поступлению в высшие учебные заведения, помогающие каждому юноше и девушке достичь мечты. Для большинства из учеников это означает найти университет, наиболее точно подходящий под его или ее уникальные сильные стороны, интересы, достижения, приоритеты, предпочтения и бюджет. Для других приоритет – реализация себя в спорте или музыкальная карьере. Третьи и вовсе планируют перерыв в учебе, чтобы повидать мир.

Как нам известно, около 15% выпускников возьмут паузу перед поступлением в университеты, а некоторые юноши пройдут обязательную воинскую службу. Тех, кто планирует учиться в Австралии, ждут каникулы перед началом учебного года в феврале. Но обычно и призывники, и планирующие повидать мир в итоге поступят в университеты.

Выбор места продолжения образования – отражение понимания школьником того, кто он такой, а также общего успеха BISP как школы и умения университетских советников донести до принимающих комиссий истории учащихся и объяснить, почему университет выиграет от присутствия воспитанника BISP среди студентов.

В 2018-2019 годах кампус BISP посетили представители 110 колледжей и университетов из 24 стран мира. И это наглядное свидетельство того, что BISP признана во всем мире как первоклассная международная школа с выдающимися учениками.

Поздравляем выпускников 2019 года с окончанием учебы.

Дэйл Форд – один из двух советников по поступлению в университеты в British International School, Phuket (BISP). Больше информации ищите на bisphuket.ac.th