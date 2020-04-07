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Выход из дома без маски грозит на Пхукете крупным штрафом

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана выпустил распоряжение, обязывающее всех людей носить защитные маски в общественных местах. Нарушителям грозят штрафы до 20 тыс. бат.

Новости Пхукета

7 Апреля 2020, 01:48 PM
Распоряжение губернатора об обязательном ношении масок в общественных местах вступило в силу 7 апреля. Фото: Phuket PR Department

Распоряжение губернатора об обязательном ношении масок в общественных местах вступило в силу 7 апреля. Фото: Phuket PR Department

Распоряжение губернатора об обязательном ношении масок в общественных местах вступило в силу 7 апреля. Фото: Phuket PR Department

Распоряжение губернатора об обязательном ношении масок в общественных местах вступило в силу 7 апреля. Фото: Phuket PR Department

Текст распоряжения за подписью губернатора и его краткое резюме были опубликованы на странице PR-службы Пхукета в Facebook вечером 6 апреля.

«Любой выходящий из здания человек должен постоянно иметь на лице защитную или тканевую маску. Также запрещена любая деятельность, которая может способствовать распространению вируса», – говорится в уведомлении PR-службы.

«Всякое лицо, не исполняющее указанные требования, будет привлекаться к ответственности по статье 51 Закона об инфекционных заболеваниях, предусматривающей максимальный штраф в размере 20 тыс. бат», – говорится в тексте.

Распоряжение губернатора вступило в силу 7 апреля.

 

 

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