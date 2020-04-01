Выезд с Пхукета на материк остается ограниченно открытым

Несмотря на распоряжение губернатора о закрытии мостов, соединяющих Пхукет с материком, полной изоляции провинции не произошло. После массового наплывал людей на КПП Та-Чат-Чай (Phuket Checkpoint) официальные лица пояснили свою позицию. В случае действительно важных поездок (например, на самолет за границу) можно как покинуть Пхукет, так и въехать на остров.

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О закрытии автомобильного сообщения с материком было объявлено вечером 29 марта, после чего к Phuket Checkpoint устремился потом людей, желающих покинуть провинцию перед угрозой ее полного закрытия. В итоге губернатор Пхакапхонг Тавипатана и вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай были вынуждены посреди ночи выехать на КПП, чтобы успокоить людей.

«Многие люди говорили нам, что приказ о закрытии транспортного сообщения был отдан столь поспешно, что они не могли подготовиться. Мы объяснили, что закрыть мосты нужно для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Количество зараженных людей на Пхукете достаточно высоко, так что нам пришлось закрыть мосты по соображениям безопасности», – заявил вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай.

В итоге въезд и выезд разрешен только тем лицам, кто может обосновать необходимость. К примеру, пройти Phuket Checkpoint могут жители Пхукета, возвращающиеся из других провинций, и или те, кто уезжает с Пхукета домой. Также проход открыт для лиц, спешащих на авиарейсы из страны.

Во вторник, 31 марта, на Phuket Checkpoint прибыли глава Королевской полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда и его заместитель генерал-лейтенант Дамронгсак Киттипрапхат. Руководители полиции заявили, что прибыли на КПП, чтобы поддержать работающих там сотрудников различных ведомств.

«Так же я хотел бы, чтобы полиция помогала людям, спешащим на рейсы с Пхукета, которые еще осуществляются до 10 апреля», – указал генерал Чайджинда.

Непосредственно в момент визита генерал КПП работал в том компромиссном режиме, о котором говорилось выше. Лица, которые могли обосновать важность своих поездок, проходили через Phuket Checkpoint после проверки температуры тела. Другим в праве прохода отказывали.

Добавим, что в своем выступлении на КПП генерал Чайджинда коснулся вопроса о том, что делать с людьми, игнорирующим требования властей, направленные на защиту общества от COVID-19. Генерал заявил, что, по его мнению, полиция сперва должна ограничиваться предупреждениями, но в случае неоднократного игнорирования требований привлекать нарушителей к ответственности по закону.