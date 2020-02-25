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Выезд с кольца Чалонга в сторону Раваи будет закрыт 26 февраля

Полиция Чалонга сообщила о том, что движение по 160-метровому участку Wiset Rd. от кольца Чалонга в сторону Раваи будет закрыто утром и днем 26 февраля. Закрытие проезжей части связано с проведением работ на высоковольтных линиях, о котором сообщалось накануне.

Новости Пхукета

25 Февраля 2020, 04:38 PM
Проезд от кольца Чалонга до SuperCheap по направлению к Раваи будет закрыт 26 февраля. Фото: Google Maps

Проезд от кольца Чалонга до SuperCheap по направлению к Раваи будет закрыт 26 февраля. Фото: Google Maps

Как пояснил майор Ворадет Чукыа из полиции Чалонга, идущий в сторону Раваи 160-метровый участок от кольца до магазина SuperCheap на восточной стороне Wiset Rd. будет закрыт для движения с 9:00 утра до 16:30 дня.

Направляющиеся в сторону Раваи водители легковых автомобилей, автобусов и грузовиков по-прежнему смогут воспользоваться тоннелем. Однако мотоциклистам придется двигаться в объезд, поскольку движение по тоннелю им запрещено.

Майор Чукыа рекомендовал следующий маршрут объезда: свернуть на кольце на Patak Rd. (в сторону Ката), у подножья холма повернуть на Soi Suksan 1 и по ней выехать на Wiset Rd. в районе школы Muang Phuket School (школы OrBorJor в округе Мыанг-Пхукет).

Аналогичным маршрутом могут воспользоваться и автомобилисты, которым по той или иной причине будет неудобен тоннель.

 

 

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