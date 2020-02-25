Выезд с кольца Чалонга в сторону Раваи будет закрыт 26 февраля

Как пояснил майор Ворадет Чукыа из полиции Чалонга, идущий в сторону Раваи 160-метровый участок от кольца до магазина SuperCheap на восточной стороне Wiset Rd. будет закрыт для движения с 9:00 утра до 16:30 дня.
Направляющиеся в сторону Раваи водители легковых автомобилей, автобусов и грузовиков по-прежнему смогут воспользоваться тоннелем. Однако мотоциклистам придется двигаться в объезд, поскольку движение по тоннелю им запрещено.
Майор Чукыа рекомендовал следующий маршрут объезда: свернуть на кольце на Patak Rd. (в сторону Ката), у подножья холма повернуть на Soi Suksan 1 и по ней выехать на Wiset Rd. в районе школы Muang Phuket School (школы OrBorJor в округе Мыанг-Пхукет).
Аналогичным маршрутом могут воспользоваться и автомобилисты, которым по той или иной причине будет неудобен тоннель.