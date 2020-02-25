Выезд с кольца Чалонга в сторону Раваи будет закрыт 26 февраля

Полиция Чалонга сообщила о том, что движение по 160-метровому участку Wiset Rd. от кольца Чалонга в сторону Раваи будет закрыто утром и днем 26 февраля. Закрытие проезжей части связано с проведением работ на высоковольтных линиях, о котором сообщалось накануне.

Новости Пхукета

25 Февраля 2020, 04:38 PM

Проезд от кольца Чалонга до SuperCheap по направлению к Раваи будет закрыт 26 февраля. Фото: Google Maps