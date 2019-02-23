Ввод балльной системы штрафов за нарушения ПДД стал на шаг ближе

Национальная законодательная ассамблея Таиланда (NLA) одобрила поправки к Закону о дорожном движении (Road Traffic Act от 1979 года), предусматривающие переход на балльную систему штрафов за нарушения ПДД.

Новости Пхукета

23 Февраля 2019, 11:57 AM

Фото: Photo: M2F / Bangkok Post

Голосование по проекту балльной системы штрафов состоялось в пятницу, 22 февраля. Поправки поддержали 138 членов NLA, еще трое воздержались и один выступил против.

В настоящий момент неизвестно, когда именно может состояться переход на балльную систему штрафов. Сперва обновленная версия Закона о дорожном движении должна быть опубликована в Royal Gazette и вступить в силу, затем Королевской полиции Таиланда предстоит выпустить необходимые регуляторные документы для применения новых требований. При этом данному этапу должны предшествовать общественные слушания.

Как пишет Bangkok Post, авторы поправок предлагают, что у каждого водителя изначально будут 12 баллов, которые будут списываться за нарушения ПДД. К примеру, проезд на красный свет приведет к списанию одного балла, а отказ предоставить приоритет автомобилю скорой помощи – три балла. Когда общее число баллов у водителя достигнет нуля, действие его водительского удостоверения будет приостановлено. Для того, чтобы права вновь стали действительными, нужно будет пройти обучение.

В ходе обсуждения поправок был поднят и вопрос о том, что делать в случае, если нарушителем ПДД окажется клиент автопроката на арендованной машине. По итогам дискуссии NLA пришла к мнению, что в случае нарушения ПДД водителем арендованного автомобиля у проката будет 30 дней на то, чтобы предоставить полиции доказательства того, что правила были нарушены именно клиентом. В случае бездействия, штраф за клиента придется оплатить прокату, причем в пятикратном размере. Речь в данном случае, видимо, идет о ситуациях, когда нарушение ПДД было зафиксировано видеокамерой и квитанция об оплате штрафа пришла на адрес проката автоматически.