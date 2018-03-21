Второй минивэн разбился в провинции Пханг-Нга

Второе за два дня ДТП с участием туристического микроавтобуса произошло в провинции Пханг-Нга.

21 Марта 2018 17:47:46

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Направлявшийся в пхукетский аэропорт минивэн с туристами врезался в заднюю часть кузова грузовика, а затем сбил придорожный столб на Petchkasem Rd. ранним утром 21 марта.

Полиция и экстренные службы получили сообщение об аварии в районе 360º Andaman Viewpoint около 5:00 утра. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный минивэн, внутри которого находились несколько пассажиров, а неподалеку – грузовик с помятой задней частью кузова и сбитый придорожный столб.

Как выяснила полиция, в момент аварии в микроавтобусе находились тайский водитель, тайский гид и семь туристов из Швеции. Оба гражданина Таиланда и одна из туристок были госпитализированы. Полученные ими травмы оценивают как легкие и средние. Остальным пассажирам минивэна госпитализация не потребовалась.

Полиция пока не установила, что привело к аварии. Водитель грузовика рассказал лишь о том, что ехал по трассе в левом ряду, услышал звук удара в заднюю часть кузова, остановился, увидел разбившийся минивэн и позвал на помощь.