Встреча делового и яхтенного сообщества Grow Boating

Дата/Время начала: 5 Апреля 2019, 05:00 PM - 5 Апреля 2019, 08:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Апрельская встреча Grow Boating пройдет в Lagoon Saloon в ятхенной марине Boat Lagoon. Начало в 17:00. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите стать спонсором, предоставляющим напитки.

В очередной раз Lagoon Saloon украсит вечер ароматами барбекю: гостей ждут бесплатные знаменитые бургеры и приятные скидки на популярные местные напитки. Вечер открыт для всех желающих, приходите хорошо провести время. Участие бесплатно, просто не забудьте оставить визитку или зарегистрироваться у бара.

Чтобы подписаться на нашу рассылку, отправьте сообщение на growboatingphuket@gmail.com. The Phuket News, Live 89.5 radio and Phuket News TV являются информационными мероприятиями, тогда как сама серия Grow Boating с гордостью поддерживает Тайскую ассоциацию яхтенного бизнеса. Узнать больше можно на thaiyachtingbusinessassociation.com.