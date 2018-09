Всенародный билетик: Лотерея как национальное увлечение всего Таиланда Национальная лотерея занимает в жизни тайцев особое место, и этому есть простое объяснение: на протяжении многих лет она остается в Таиланде практически единственной легальной возможностью испытать удачу, а тайцы – люди азартные и верящие в многочисленные приметы и символы. Новости Пхукета 22 Сентября 2018 09:00:00 Распространителей билетов можно встретить практически в любых оживленных местах, Фото: Таньялак Сакут Если оставить за скобками всевозможные подпольные тотализаторы, то государственная лотерея – естественный выбор для тайца, внезапно получившего знак, что сегодня ему обязательно повезет. Чудом удалось избежать аварии на дороге? Определенно, это повод купить лотерейный билет с цифрами номерного знака своего мотоцикла. Они счастливые! Суть национальной лотереи проста. Покупаешь билет с понравившимися шестью цифрами, ждешь розыгрыша (обычно это 1 и 16 число каждого месяца) и в случае удачи отправляешься забирать главный приз или один из призов поменьше. Статистически шансы на выигрыш, конечно, не очень велики, но поклонников лотереи это нисколько не смущает. Каждый билет государственной лотереи (Thai Government Lottery или TGL) состоит из двух половинок. Формально это два отдельных билета, но продаются они исключительно парами. Номинальная стоимость пары в розничной продаже – 80 бат. Закон обязывает распространителей продавать билеты строго по номиналу, но далеко не все из них это требование выполняют. Сейчас наиболее распространенной является практика продажи одиночных билетов за 80 бат, а комплектов из нескольких билетов с идентичным набором цифр – за 200 или 500 бат в зависимости от количество билетов в наборе. Как можно понять из сказанного выше, комбинации цифр на лотерейных билетах не уникальны, так что главный приз могут выиграть сразу несколько человек. Во всяком случае, такую цель преследует Government Lottery Office, а на деле у тайцев очень популярна покупка пачки из двух или пяти билетов с одинаковыми цифрами, чтобы если уж выиграть, так по-крупному. Главный приз в тайской лотерее – 3 млн бат, но поскольку билеты являются двойными, то победителя ждут 6 млн. Тот же принцип применяется и к другим призам, все они удваиваются. При этом других призов достаточно много, и для каждого проводится отдельный розыгрыш с собственными комбинациями из шести цифр (сумму выигрыша смело умножайте на два): • Второй приз – 100 тыс. бат – 5 выигрышных комбинаций по шесть цифр. • Третий приз – 40 тыс. бат – 10 выигрышных комбинаций по шесть цифр. • Четвертый приз – 20 тыс. бат – 50 выигрышных комбинаций по шесть цифр. • Пятый приз – 10 тыс. бат – 100 выигрышных комбинаций по шесть цифр. Также есть специальные призы для тех, кто «почти угадал» шесть цифр в главном розыгрыше. Сумма приза – два раза по 50 тыс. бат, вручается он обладателю билета, идущего перед счастливым и сразу после него. К примеру, если главный приз в 3 млн бат выпал на номер 12345-6, то утешительные достанутся обладателям билетов с цифрами 12345-5 и 12345-7. Кроме того, отдельно разыгрываются мини-призы, для получения которых надо угадать не шесть, а две или три цифры. Это также отдельные розыгрыши со своими собственными комбинациями: • Первые три цифры на билете – 2 тыс. бат – 2 выигрышные комбинации. • Последние три цифры – 2 тыс. бат – 2 выигрышные комбинации. • Последние две цифры – 1 тыс. бат – 1 выигрышная комбинация. Таблицы, где перечислены все выигрышные номера прошедшей лотереи, можно найти почти во всех тайских газетах, а на сайте Government Lottery Office постоянно доступен полный онлайн-архив. Если сумма выигрыша не превышает 20 тыс. бат, то приз можно получить наличными непосредственно у распространителя, у которого вы купили билет. Для получения более крупных призов придется лететь в Бангкок. Выигрыши в лотерею облагаются государственной пошлиной в размере 0,5% от суммы, но при получении выигрыша до 20 тыс. бат у продавца билетов распространитель соберет и оплатит пошлину сам. У каждого поклонника лотереи, как правило, есть свой собственный набор счастливых цифр, имеющих для него некое значение, к примеру, день свадьбы или дата рождения ребенка. Также хорошей идеей считается купить билет, частично повторяющий цифры на номерных знаках машины или мотоцикла. Плюс всегда популярны билеты с обилием счастливых восьмерок и девяток, раньше распространители даже устанавливали на них отдельные цены, в несколько раз превышающие номинал. Многие из поклонников лотереи верят, что выигрышный номер может подсказать сама жизнь. К примеру, не так давно в тайских соцсетях обсуждался выигрышный потенциал цифр с номерных знаков пикапа, не получившего ни царапины в серьезной аварии с участием нескольких машин. Также счастливый номер может придти во сне или во время медитации, существуют даже специальные техники толкования различных образов и вычисления из них выигрышных комбинаций. Добавьте новостную ленту на свой сайт Российский боец муай-тай задержан при вылете из Таиланда История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus