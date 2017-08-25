Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики Таиланда

Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП Таиланда в 2017 году до 3,5% с 3,2%, изначально прогнозировавшихся в апреле.

25 Августа 2017 10:14:20

Прогноз по 2017 году был пересмотрен на фоне более высоких темпов роста экономики в I и II кварталах. Как говорится в пресс-релизе Всемирного Банка, в январе-марте экономика Таиланда выросла на 3,3%, а в апреле-июне – на 3,7%.

В августовском докладе Thailand Economic Monitor отмечается, в частности, рост на 7,7% в сельскохозяйственном секторе и на 6,6% в экспорте товаров. Последний показатель стал самым высоким за четыре года. Рост персонального потребления составил 3,1% на фоне увеличения доходов фермерских хозяйств, восстанавливающейся потребительской уверенности и стимулирующих мер правительства.

Аналитики Всемирного банка полагают, что в 2018 году экономика Таиланда вырастет на 3,6%, при этом возможны и более высокие темпы роста в долгосрочной перспективе, если Таиланда «продолжит реформы в сфере образования, либерализации услуг и управления инфраструктурой общественного пользования».

Всемирный банк отмечает, что рост цифровой экономики в рамках политики «Таиланд 4.0» продолжает трансформировать страну, и именно в этой сфере видит потенциал для роста экономики. При этом аналитики подчеркивают, что развитие могло быть и более успешных, если бы удалось улучшить «нормативно-правовую среду» и повысить уровень «технических цифровых навыков». В прошлогоднем индексе развития телекоммуникационного сектора и информационно-коммуникационных технологий Таиланд занял 82 место из 175 стран. При этом в исследовании ООН в сфере внедрения технологий электронного правительства Таиланд оказался на 82 месте из 193 стран.

«Темпы цифровой трансформации будут расти, если удастся повысить доступность качественного образования и предоставить большему числу тайцев возможность воспользоваться благами цифровой экономики, как для деловых нужд, так и для повышения доходов домохозяйств», – цитируется в докладе директора Всемирного банка по Таиланду, Малайзии и региональным партнерства Ульриха Захау.

В докладе всемирного банка Таиланду рекомендуется развивать «датацентричные цифровые стратегии с акцентом на растущую важность данных как экономического актива». Также стране рекомендуется «увеличить гибкость и маневренность в выделении широкополосного интернета для различного использования» плюс не оставлять без внимания новые технологии, «такие как блокчейн».

«Таиланд таже может рассмотреть способы того, как различные институты могли бы лучше отслеживать технологические изменения и четче реагировать на цифровые возможности и угрозы».