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Все пострадавшие в недавней аварии на холме в Патонге выписаны из больницы

Полиция Патонга подтвердила, что все пострадавшие в недавней аварии на спуске с холма в Патонге, включая беременную гражданку Таиланда, выписаны из больницы.

Чутхарат Плерин

1 Марта 2018 12:59:05

Фото: Patong Municipality Fire Department
Фото: Patong Municipality Fire Department

Как писали «Новости Пхукета» ранее, очередная авария на печально известной дороге, ведущей из Кату в Патонг, произошла в середине дня 25 февраля. Потерявший управление автобус с группой туристов из России не смог затормозить на спуске с холма и протаранил несколько транспортных средств.

В результате аварии пострадала беременная гражданка Таиланда, находившаяся за рулем одной из оказавшихся на пути автобуса машин, а также несколько туристов. 

Как подтвердил 28 февраля начальник транспортной полиции Патонга Эккарат Плайдуанг, все пострадавшие уже выписаны из больницы.

«Водителю автобуса пока не предъявлено обвинений. Нам нужно дождаться проверки автобуса специалистами Департамента наземного транспорта», – заявил подполковник Плайдуанг.

Как отметил офицер, одна из вероятных причин аварии – отказ тормозов. При этом подполковник не уточнил, что могло привести к отказу: неисправность тормозной системы или ошибочные действия водителя при спуске с холма.
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