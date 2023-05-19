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Врезавшийся в столб пикап убил монтировавшего кабели техника

Дорожная авария с двумя погибшими произошла в районе полудня 19 мая в северной части Пхукет-Тауна (Рассада). Потерявший управление пикап на большой скорости врезался в придорожный столб, на который в этот момент готовился забраться по лестнице специалист по монтажу кабеля. И монтажник, и водитель автомобиля скончались. Еще одному человеку, находившемуся на траектории пикапа, повезло.

Иккапоп Тхонгтуб

19 Мая 2023, 06:46 PM
Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дорожная авария с двумя погибшими произошла у автосалона Mitsubishi в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о ДТП у автосалона Mistsubishi на Thepkrasattri Rd. около 12:30 дня. К моменту прибытия полицейских и спасателей 24-летний монтажник по имени Сорнрак Пхенгпхонг был уже мерт.

Водитель, фигурирующий во всех сообщениях как Болл (без полного имени) был заблокирован в кабине. Спасателям пришлось полтора часа вскрывать кузов, чтобы извлечь мужчину из автомобиля. Спасти его не удалось.

Полиция установила, что Болл работал в автомастерской и в момент аварии проводил «тест-драйв» пикапа Toyota Hilux Vigo, принятого на ремонт. Полиция пока не сообщила, что пошло не так во время «тест-драйва», но машина на высокой скорости ушла в занос, а потом врезалась в столб.

На имеющиеся у «Новостей Пхукета» записи с муниципальной камеры видно только финальную часть ДТП, когда неуправляемый пикап уже летит к столбу и не видящему угрозы монтажнику. При этом машина едва не сбивает еще одного человека, но в итоге проходит в метре от человека, который иначе мог бы пополнить список погибших.

 

 

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