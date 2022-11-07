Врача отстранили от работы за грубость в адрес беременной пациентки

Сотрудница больницы Chiang Saen Hospital в провинции Чианг-Рай была бессрочно отстранена от работы после скандала, вызванного ее некорректным обращением с пациенткой. На разошедшемся по соцсетям видео врач оскорбляет беременную женщину, называя ее и ее родственников «тупыми» и используя другие грубые слова.

7 Ноября 2022, 10:15 AM

Заместитель постоянного секретаря Минздрава Тависилп Висануйотхин. Фото: Bangkok Post

Больница объявила о бессрочном отстранении сотрудницы 6 ноября. Медицинское учреждение проводит внутреннее расследование в отношении врача, также случившееся изучает Медицинский совет Таиланда.

Как поясняет Bangkok Post, беременная пациентка обратилась в больницу с жалобами на тошноту, расстройство желудка, боли в животе. Женщину принимала врач из дежурной смены отделения неотложной помощи.

Не названная специалистка назначила женщине укол, но та не согласилась с решением врача и стала настаивать на капельнице из опасений, что укол может навредить работе ее сердечной системы. В итоге между доктором и пациенткой, которую сопровождали родственники, началась словесная перепалка.

Директор больницы Сукчай Тхэнсаветтракун выразил сожаление в связи с произошедшим и отметил, что причиной конфликта стало недопонимание в процессе общения.

При этом Минздрав, который также обратил внимание на инцидент, связал его с системной проблемой чрезмерной нагрузки на медицинских специалистов в больницах, особенно государственных.

В ведомстве отметили, что необходимо принимать меры для снижения числа пациентов, приходящихся на одного врача за смену. Об этом заявил заместитель постоянного секретаря Минздрава Тависилп Висануйотхин.

Он в частности, отметил, что ведомство могло бы проанализировать распределение врачей по стране и, возможно, осуществить перераспределение персонала в пользу регионов, где наблюдается дефицит медицинских работников.

В свою очередь, советник Департамента ментального здоровья Йонгйюд Вонгпиромсарн предложил принять и другие меры по борьбе со стрессом у врачей. В частности, он отметил, что больницы могли бы выделять психологов и психиатров, которые бы следили за состоянием здоровья самого персонала.