Воспоминания о первом визите Рамы IX в Патонг

В марте 1959 года Рама IX инкогнито приехал в Патонг и пообщался с местными жителями. И до сих пор город ежегодно отмечает это событие.

Кхунанья Ванчавет

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Патонг ежегодно вспоминает тот день, когда Рама IX впервые ступил на землю будущего города. Тогда на месте будущего курорта располагались лишь несколько деревень. Фото: Муниципалитет Патонга

Так уж сложилось, что о важных местах пхукетской истории большинство нынешних жителей зачастую не знают. И как раз одно из таких мест находится в Патонге, в самой дальней от моря части города. Возможно, вы и сами бывали там, но ни на что внимания не обратили.

На въезде в Патонг со стороны Кату водителей встречает храм Wat Patong. Большинство автомобилистов продолжают движение по главной дороге, но некоторые сразу за храмом сворачивают налево, на небольшую улочку, петляющую к Nanai Rd. и Rat-Uthit-200 Pi Rd. Эта улочка носит название Phra Phisit Korani Rd., но не трудитесь искать на ней указатели с названием. Их там нет.

Rat-Uthit-200 Pi Rd. проходит через часть Патонга, именующуюся Бан-Мон и выглядящую как обычный тайский поселок, до которого не добрался туризм. Если проехать по улице примерно три сотни метров, то справа по ходу движения можно будет увидеть павильон синего цвета с крышей в традиционном тайском стиле. Кто-то может принять это здание за религиозное святилище и, пожалуй, не сильно ошибется. Синий павильон носит названием Ратчапатанусорн, а среди местных также известен как Монумент отпечатку ноги Короля. Именно здесь Его Величество Пхумипон Адульядет ступил на землю Патонга 61 год назад.

День визита Рамы IX почитается в Патонге до сих пор, однако в этом году большая часть программы приуроченного к этому событию фестиваля была отменена из-за коронавируса. Впрочем, традиционные ритуалы жители города, разумеется, провели.

Согласно записям муниципалитета Патонга, Его Величества впервые посетил город 11 марта 1959 года, при этом приехал Король инкогнито, без свиты и охраны.

В 2016 году 85-летняя жительница Бан-Мона по имени Сукхон Сэ-Онг рассказывала в интервью, как увидела Короля. Женщине тогда было 28 лет. Непосредственно в день визита Рамы IX она подметала улицу перед домом, а внутри находился ее маленький ребенок.

«Ко мне подошел мужчина и спросил на южном тайском: «Почему ты не идешь увидеть Короля?» Я ответила, что у меня на руках маленький ребенок, и если я пойду, то кто присмотрит за ним? Мужчина улыбнулся и сказал: «Идти тебе и не надо. Я уже здесь». При этих словах я потеряла дар речи, а Король тем временем подошел к моей беременной соседке из дома через дорогу и задал ей тот же вопрос. Затем он представился, она быстро ответила глубокими поклоном, а он начал распрашивать ее, как ей тут живется», – рассказывала много лет спустя Сукхон.

Затем, как вспоминала женщина, один из местных жителей предложил показать Пхумипону Адульядету водопад Ванг-Ки-Оан неподалеку. Его Величество по грунтовой тропинке прошел к водопаду, где немало шокировал своим появлением женщин, стиравших белье.

«Кто-то из жителей деревни предложил Королю нам билит, газированную воду с сиропом. Тот благосклонно принял стакан и выпил напиток», – вспоминала госпожа Сукхон.

Довольно быстро слух о визите Его Величества разнесся по окрестностям, и люди начали стягиваться в Бан-Мон. Наконец, прибывшая с опозданием охрана Короля попросила его покинуть деревню.

Визит Рамы IX стал для жителей Бан-Мона большим событием, и один из них – некто Чоу Пиромрит – первым отметил место, куда ступила нога вышедшего из машины Короля в 12:06 того дня. А затем члены местной общины во главе с настоятелем храма Wat Patong Пхра Кхру Писиткорани (Пхо Тхан Киеу) установили там мраморную плиту высотой в 1,5 м и шириной 1 м. Над плитой был возведен навес, призванный защитить памятник от дождя и солнца.

«Сначала это была просто оловянная крыша на стойках», – вспоминала госпожа Сукхон.

В феврале 1967 года, 24 числа, Патонг посетила Королева-Мать Сринагариндра, а 23 июле 1968 года – Король Пхумипон Адульядет и Кронпринц Вачиралонгкорн. Визит состоялся в преддверии 16-летия Принца, который сейчас правит страной как Рама Х. Все три члена Королевской семьи оставили свои подписи на специальных табличках на памятнике.

Возведенный изначально навес над мраморной плитой со временем заменили небольшим домиком, а в 2011 году тогдашний мэр Патонга Пиан Кисин выделил 4,99 млн бат на строительство нынешнего, шестого по счету павильона.

Уроженка Патонга и текущий мэр города Чалермлак Кебсап также считает визит Рамы IХ одним из самых важных дней для его жителей.

«Жители Патонга ежегодно отмечают день Ратчапатанусорна и считают его важным моментов в истории города. Именно благодаря тому визиту весь мир услышал о Патонге, и сейчас наш город – знаменитый курорт», – говорила госпожа Кебсап в интервью в прошлом году.