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Воспитанники BISP Cruzeiro Academy попробовали жизнь бразильских футболистов

Пхукетские футболисты приняли участие в турнире в Бразилии, где познакомились с миром полноценной футбольной жизни.

Мэтт Понд

20 Мая 2018 09:00:00

Для любого спортсмена и тренера главное в каждом матче – это победа. Не являются исключение из этого правила ни воспитанники Cruzeiro Football Academy при школе BISP, ни их наставники во главе с Джонатасом Кандидо. Впрочем, иногда случается, что победа оказывается лишь частью чего-то большего. Так и вышло в ходе визита двух команд BISP Cruzeiro на футбольный турнир в Бразилии, где воспитанники футбольной академии познакомились с огромным миром полноценной футбольной жизни, как на поле, так и за его пределами.

Турнир, о котором идет речь, носил название Cruzeiro Academy International Cup 2018. Участие в нем принимали по 10 команд в обеих возрастных категориях, однако футболисты BISP Cruzeiro отличались от своих соперников уже хотя бы тем, что были единственными гостями из-за рубежа. Все остальные участники соревнований были местными бразильскими командами. Впрочем, это не помешало гостям уверенно заявить о себе и дойти до полуфинальной стадии в каждой из возрастных групп, то есть и среди футболистов в возрасте до 13 лет, и в группе до 16 лет воспитанники пхукетской академии попали в четверку лучших.

В беседе с «Новостями Пхукета» старший тренер академии Джонатас Кандидо признался, что гордится результатами своих воспитанников, но более важным считает тот опыт, который получили молодые спортсмены в ходе поездки в Бразилию.

«Тот уровень футбола, с которым они столкнулись, и те вызовы, которые перед ними стояли, определенно вывели их на новый уровень развития в качестве футболистов. Каждый из игроков вернулся на Пхукет не тем, кем уезжал», – заявил Джонатас.

По словам тренера, главной целью его штаба как раз и было предоставить молодежи возможность сыграть в серьезном турнире и встретиться с соперниками, каких у них, пожалуй, не может быть на острове.

«Также они увидели, какого уровня необходимо достичь, чтобы стать профессиональными футболистами. И на первой же пхукетской тренировке после их возвращения я заметил изменение ментальности у них в сравнении с тем, что было до турнира. Для меня эти перемены были феноменальными, и я уже вижу как они позитивно сказываются на тренировках», – отметил господин Кандидо.

Не менее важным, по словам тренера, было и то, что воспитанники BISP Cruzeiro получили возможность попробовать формат жизни профессиональных футболистов.

«Игроки юношеской академии Cruzeiro Esporte Club живут и тренируются в центре Toca da Raposa 1, который принадлежит Cruzeiro и является одним из лучших в Бразилии. На практике это значит, что центр является их домом на все время учебы в академии. Наши воспитанники размещались в отеле на территории комплексе и жили точно так же, как и учащиеся основной академии. Они вместе ели по одинаковому меню, соблюдали одинаковый режим сна, тренировок и отдыха. Это были жизнь настоящих футболистов, которую наши ребята попробовали», – отметил Кандидо.

По словам тренера, воспитанники BISP Cruzeiro привезли с собой на Пхукет и знания о правильном питании.

«Если ты выступаешь на подобном уровне, то питаешься только в тренировочном комплексе, ешь только то, что предлагается там, из-за пределов комплекса приносить и заказывать еду запрещено», – рассказал тренер Кандидо.

«Нужно понимать, что клубы инвестируют в развитие молодых игроков серьезные деньги и им нужно видеть результаты, а они во многом зависят от питания», – добавил он.

Тренер Джонатас признал, что, конечно, не ожидает моментального изменения пищевых привычек у своих подопечных, но даже маленькие перемены – это уже важно.

Впрочем, результаты у воспитанников BISP Cruzeiro есть уже сейчас. По итогам бразильского турнира сразу два игрока академии – Джонах Духовны и Сиам Йапп – получили приглашение выступить за юношеский клуб Cruzeiro на международном турнире в Codion Cup Китае. Оба тинейджера приняли предложение, и вместе с бразильской командой завоевали золотые медали в возрастной категории до 14 лет. При этом Сиам отметился двумя голами, а Джонах – голевой передачей. Возможно, скоро они уже и сами окажутся теми футбольными профи, жизнь которых только что попробовали впервые.

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