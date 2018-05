Воспитанники BISP Cruzeiro Academy попробовали жизнь бразильских футболистов Пхукетские футболисты приняли участие в турнире в Бразилии, где познакомились с миром полноценной футбольной жизни. Мэтт Понд 20 Мая 2018 09:00:00 Для любого спортсмена и тренера главное в каждом матче – это победа. Не являются исключение из этого правила ни воспитанники Cruzeiro Football Academy при школе BISP, ни их наставники во главе с Джонатасом Кандидо. Впрочем, иногда случается, что победа оказывается лишь частью чего-то большего. Так и вышло в ходе визита двух команд BISP Cruzeiro на футбольный турнир в Бразилии, где воспитанники футбольной академии познакомились с огромным миром полноценной футбольной жизни, как на поле, так и за его пределами. Турнир, о котором идет речь, носил название Cruzeiro Academy International Cup 2018. Участие в нем принимали по 10 команд в обеих возрастных категориях, однако футболисты BISP Cruzeiro отличались от своих соперников уже хотя бы тем, что были единственными гостями из-за рубежа. Все остальные участники соревнований были местными бразильскими командами. Впрочем, это не помешало гостям уверенно заявить о себе и дойти до полуфинальной стадии в каждой из возрастных групп, то есть и среди футболистов в возрасте до 13 лет, и в группе до 16 лет воспитанники пхукетской академии попали в четверку лучших. В беседе с «Новостями Пхукета» старший тренер академии Джонатас Кандидо признался, что гордится результатами своих воспитанников, но более важным считает тот опыт, который получили молодые спортсмены в ходе поездки в Бразилию. «Тот уровень футбола, с которым они столкнулись, и те вызовы, которые перед ними стояли, определенно вывели их на новый уровень развития в качестве футболистов. Каждый из игроков вернулся на Пхукет не тем, кем уезжал», – заявил Джонатас. По словам тренера, главной целью его штаба как раз и было предоставить молодежи возможность сыграть в серьезном турнире и встретиться с соперниками, каких у них, пожалуй, не может быть на острове. «Также они увидели, какого уровня необходимо достичь, чтобы стать профессиональными футболистами. И на первой же пхукетской тренировке после их возвращения я заметил изменение ментальности у них в сравнении с тем, что было до турнира. Для меня эти перемены были феноменальными, и я уже вижу как они позитивно сказываются на тренировках», – отметил господин Кандидо. Не менее важным, по словам тренера, было и то, что воспитанники BISP Cruzeiro получили возможность попробовать формат жизни профессиональных футболистов. «Игроки юношеской академии Cruzeiro Esporte Club живут и тренируются в центре Toca da Raposa 1, который принадлежит Cruzeiro и является одним из лучших в Бразилии. На практике это значит, что центр является их домом на все время учебы в академии. Наши воспитанники размещались в отеле на территории комплексе и жили точно так же, как и учащиеся основной академии. Они вместе ели по одинаковому меню, соблюдали одинаковый режим сна, тренировок и отдыха. Это были жизнь настоящих футболистов, которую наши ребята попробовали», – отметил Кандидо. По словам тренера, воспитанники BISP Cruzeiro привезли с собой на Пхукет и знания о правильном питании. «Если ты выступаешь на подобном уровне, то питаешься только в тренировочном комплексе, ешь только то, что предлагается там, из-за пределов комплекса приносить и заказывать еду запрещено», – рассказал тренер Кандидо. «Нужно понимать, что клубы инвестируют в развитие молодых игроков серьезные деньги и им нужно видеть результаты, а они во многом зависят от питания», – добавил он. Тренер Джонатас признал, что, конечно, не ожидает моментального изменения пищевых привычек у своих подопечных, но даже маленькие перемены – это уже важно. Впрочем, результаты у воспитанников BISP Cruzeiro есть уже сейчас. По итогам бразильского турнира сразу два игрока академии – Джонах Духовны и Сиам Йапп – получили приглашение выступить за юношеский клуб Cruzeiro на международном турнире в Codion Cup Китае. Оба тинейджера приняли предложение, и вместе с бразильской командой завоевали золотые медали в возрастной категории до 14 лет. При этом Сиам отметился двумя голами, а Джонах – голевой передачей. Возможно, скоро они уже и сами окажутся теми футбольными профи, жизнь которых только что попробовали впервые. Добавьте новостную ленту на свой сайт Серия взрывов прокатилась по южному Таиланду Тайский трикстер Сри Тханончай Воспитанники BISP Cruzeiro Academy попробовали жизнь бразильских футболистов Три лучших бургера по итогам конкурса Phuket's Best Burger 2018 Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus