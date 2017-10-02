Воскресный бранч с дарами моря Go Live. Октябрь: Речные креветки
Дата/Время начала:
1 Октября 2017 12:00:00
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29 Октября 2017 15:30:00
Воскресный бранч в Banyan Tree – это широкий выбор свежих даров моря из местных вод и из-за рубежа, в том числе исключительные блюда из лобстеров и лангустов, японские закуски, аппетитные мясные блюда, азиатские блюда на воке и европейские на гриле. Изысканная кухня, исключительный уровень сервиса, живой джаз и тихая атмосфера Лагуны – в Banyan Tree каждый найдет что-то для себя! Цены от 2800 бат с человека.