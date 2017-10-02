Воскресный бранч с дарами моря Go Live. Октябрь: Речные креветки Дата/Время начала: 1 Октября 2017 12:00:00 - 29 Октября 2017 15:30:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Воскресный бранч в Banyan Tree – это широкий выбор свежих даров моря из местных вод и из-за рубежа, в том числе исключительные блюда из лобстеров и лангустов, японские закуски, аппетитные мясные блюда, азиатские блюда на воке и европейские на гриле. Изысканная кухня, исключительный уровень сервиса, живой джаз и тихая атмосфера Лагуны – в Banyan Tree каждый найдет что-то для себя! Цены от 2800 бат с человека. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Banyan Tree Phuket телефон : 076 372 400 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт