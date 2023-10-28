Восемь индусов и россиянин будут высланы из страны после нападения на полицейских на вилле

Список подлежащих депортации лиц с указание обвинений против них опубликовала утром 28 октября страница Phuket Info Center. Материалы маркированы как подготовленные Иммиграционным бюро Пхукета и внешне напоминают те презентации, которые ведомство готовит к пресс-конференциям.
До этого Инфоцентр публиковал видео самого нападения иностранных жильцов виллы на сотрудников Королевской полиции Таиланда, пришедших к ним в связи с превышением срока разрешенного пребывания в стране. По делу предъявлены следующие обвинения:
Нападение на сотрудников полиции при исполнении:
- Никхил Арора, 37 лет, гражданин Индии и Ванауту, виза Thailand Elite.
- Санджай Шетти (Бунтс Балакришна Шетти), 30 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней.
- Аршдеп Сингх Буди, 28 лет, турвиза на 60 дней.
- Чарманна Колумаданада Утхаппа, 25 лет, турвиза виза на 60 дней.
- Нитин Кханна, 39 лет, турвиза по прибытию на 15 дней.
- Манодж Куман, 32 года, турвиза виза на 60 дней.
Превышение разрешенного срока пребывания (оверстэй):
- Георгий Шкодо, 33 года, гражданин России, безвизовый штамп на 33 дня, просрочка на 60 дней.
- Картик Картик, 29 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней, просрочка на 2 дня.
- Юврадж Саксена, 25 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней, просрочка на 2 дня.
В материалах Иммиграционного бюро указывается, что в случае с главным фигурантом дела – Никхилом Аророй, гражданином Индии со вторым паспортом Вануату – был выдан именно ордер на арест.
Также в презентации упомянут профилактические меры и штраф в отношении владельца или управляющего виллы за неисполнение требования об обязательной регистрации иностранных жильцов, как предписывается Статьей 38 Закона об иммиграции.
Глава Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Иттхипон Иттхисанронначай в ходе визита на Пхукет подчеркнул, что полиция возбудит именно уголовные дела против всех, причастных к нападению на сотрудников 26 октября, которое переросло в многочасовую осаду виллы спецназом. Запрет на въезд в страну для них будет пожизненным.
«Все причастные будут занесены в черные списки и депортированы из страны. Также будет проведена информационная кампания среди информация, нацеленная на информирование гостей страны о том, что при нахождении в Таиланде они обязаны строго соблюдать законы», – добавил генерал Иттхипон Иттхисанронначай, возглавивший Иммиграционное бюро меньше месяца назад.
Также офицер подтвердил, что при осмотре виллы были обнаружены не только дорогие автомобили и мотоциклы в большом количестве, но и «зоопарк» с редкими животными, включая белого львенка.
«Я хочу предупредить всех иностранцев, которые ведут себя подобным образом. Официальные лица уже ведут необходимую работу в рамках соответствующих законов и постановлений. Представляющее угрозу обществу нежелательное и некорректное поведение будет караться по закону», – заявил генерал Иттхисанронначай.
В своем заявлении новый глава Иммиграционного бюро фактически повторил формулировку, с которой ранее в этом году вводилась система желтых и красных карточек для иностранцев, чье неуважение к закону представляет общественную угрозу.
В данном случае все девять фигурантов дела фактически получили красные карточки, предполагающие высылку и страны и запрет на въезд обратно. Официальные лица в своих публикациях не пользовались карточной терминологией, но буквально через несколько дней Иммиграционное бюро Пхукета должно опубликовать месячный отчет за октябрь, где есть соответствующий раздел.