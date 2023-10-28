Восемь индусов и россиянин будут высланы из страны после нападения на полицейских на вилле

В общей сложности девять человек будут высланы из страны после нападения на сотрудников Иммиграционного бюро на люксовой вилле за 500 млн бат у мыса Лэм-Сингх в тамбоне Чернг-Талей. Среди подлежащих депортации – восемь граждан Индии и один гражданин России. Россиянину не предъявлено обвинений именно в нападении на полицейских, но у него выявили оверстэй в 60 дней. Все высылаемые иностранцы – мужчины. Женщина славянской внешности, которую выводили с виллы вместе с главным фигурантом дела, в списке не значится. СМИ называли ее гражданкой Украины и супругой индуса, но официальные лица не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Новости Пхукета

Девять человек будут депортированы из Таиланда после инцидента на люксовой вилле у мыса Лэм-Сингх. Фото: Phuket Info Center

Девять человек будут депортированы из Таиланда после инцидента на люксовой вилле у мыса Лэм-Сингх. Фото: Phuket Info Center

Девять человек будут депортированы из Таиланда после инцидента на люксовой вилле у мыса Лэм-Сингх. Фото: Phuket Info Center

Девять человек будут депортированы из Таиланда после инцидента на люксовой вилле у мыса Лэм-Сингх. Фото: Phuket Info Center

Список подлежащих депортации лиц с указание обвинений против них опубликовала утром 28 октября страница Phuket Info Center. Материалы маркированы как подготовленные Иммиграционным бюро Пхукета и внешне напоминают те презентации, которые ведомство готовит к пресс-конференциям.

До этого Инфоцентр публиковал видео самого нападения иностранных жильцов виллы на сотрудников Королевской полиции Таиланда, пришедших к ним в связи с превышением срока разрешенного пребывания в стране. По делу предъявлены следующие обвинения:

Нападение на сотрудников полиции при исполнении:

Никхил Арора, 37 лет, гражданин Индии и Ванауту, виза Thailand Elite. Санджай Шетти (Бунтс Балакришна Шетти), 30 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней. Аршдеп Сингх Буди, 28 лет, турвиза на 60 дней. Чарманна Колумаданада Утхаппа, 25 лет, турвиза виза на 60 дней. Нитин Кханна, 39 лет, турвиза по прибытию на 15 дней. Манодж Куман, 32 года, турвиза виза на 60 дней.

Превышение разрешенного срока пребывания (оверстэй):

Георгий Шкодо, 33 года, гражданин России, безвизовый штамп на 33 дня, просрочка на 60 дней. Картик Картик, 29 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней, просрочка на 2 дня. Юврадж Саксена, 25 лет, гражданин Индии, турвиза по прибытию на 15 дней, просрочка на 2 дня.

В материалах Иммиграционного бюро указывается, что в случае с главным фигурантом дела – Никхилом Аророй, гражданином Индии со вторым паспортом Вануату – был выдан именно ордер на арест.

Также в презентации упомянут профилактические меры и штраф в отношении владельца или управляющего виллы за неисполнение требования об обязательной регистрации иностранных жильцов, как предписывается Статьей 38 Закона об иммиграции.

Глава Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Иттхипон Иттхисанронначай в ходе визита на Пхукет подчеркнул, что полиция возбудит именно уголовные дела против всех, причастных к нападению на сотрудников 26 октября, которое переросло в многочасовую осаду виллы спецназом. Запрет на въезд в страну для них будет пожизненным.

«Все причастные будут занесены в черные списки и депортированы из страны. Также будет проведена информационная кампания среди информация, нацеленная на информирование гостей страны о том, что при нахождении в Таиланде они обязаны строго соблюдать законы», – добавил генерал Иттхипон Иттхисанронначай, возглавивший Иммиграционное бюро меньше месяца назад.

Также офицер подтвердил, что при осмотре виллы были обнаружены не только дорогие автомобили и мотоциклы в большом количестве, но и «зоопарк» с редкими животными, включая белого львенка.

«Я хочу предупредить всех иностранцев, которые ведут себя подобным образом. Официальные лица уже ведут необходимую работу в рамках соответствующих законов и постановлений. Представляющее угрозу обществу нежелательное и некорректное поведение будет караться по закону», – заявил генерал Иттхисанронначай.

В своем заявлении новый глава Иммиграционного бюро фактически повторил формулировку, с которой ранее в этом году вводилась система желтых и красных карточек для иностранцев, чье неуважение к закону представляет общественную угрозу.

В данном случае все девять фигурантов дела фактически получили красные карточки, предполагающие высылку и страны и запрет на въезд обратно. Официальные лица в своих публикациях не пользовались карточной терминологией, но буквально через несколько дней Иммиграционное бюро Пхукета должно опубликовать месячный отчет за октябрь, где есть соответствующий раздел.