Вор залез на виллу россиянина в Камале

Россиянин из Камалы обратился к жителям Пхукета за помощью после того, как к нему на виллу залез вор, укравший сумку Louis Vuitton с банковской картой и водительскими правами. Мужчина просит сообщить в полицию Камалы, если кто-то найдет на улице выброшенные права на имя Anna Krasilnikova и карту на имя Sergei Beliaiev. Также россиянин не исключает, что похищенную у него из дома сумку LV могут выставить на продажу на Facebook. Информацию можно передать и в «Новости Пхукета».

Новости Пхукета

18 Августа 2023, 04:05 PM

Сергей Беляев не исключает, что вор может попытаться продать украденную сумку через Facebook. Фото: Прислано в The Phuket News

Россиянин Сергей Беляев обратился в полицейский участок Камалы утром 15 августа. Мужчина сообщил, что ночью к нему на виллу забрался вор, который затем скрылся с сумкой Louis Vuitton, в которой были наличные деньги, банковская карта Kasikornbank на его имя и водительские права на имя его супруги Анны Красильниковой.

В своем заявлении господин Беляев указала, что проснулся около 4:30 от лая своей собаки. Выйдя в гостиную, мужчина заметил вора, поспешно покидавшего дом через главную дверь. Россиянин не стал бросаться в погоню, поскольку в спальне оставались супруга и годовалый ребенок.

Полиция Камалы приняла заявление и заверила, что изучит камеры видеонаблюдения вокруг места проживания семьи. Господин Беляев и сам попытался получить записи от соседей, но у одних камеры ничего не записывали, а у других и вовсе оказались муляжами.

Сегодня, 18 августа, мужчина обратился в The Phuket News с просьбой передать его обращение к другим жителям острова на случай, если кто-то находил выброшенную банковскую карту или права. Также мужчина не исключает, что украденная сумка может быть выставлена на продажу на Facebook Marketplace или в профильных группах в соцсетях.

Лица, располагающие информацией об украденном имуществе господина Беляева и его супруги могут связаться с полицией Камалы по телефону 076-385310 или через страницу участка в Facebook.

Россиянин отметил, что вторжение на виллу в одном из престижных районов Пхукета застало его врасплох, поскольку он считал свой район максимально безопасным.

«Нас бы это так не беспокоило, если бы у нас не было ребенка, которому год», – сказал господин Беляев в беседе c «Новостями Пхукета» и выразил надежду, что полиция поймает вора и ради безопасности других людей, и ради имиджа Пхукета как туристического направления.