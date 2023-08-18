Вор залез на виллу россиянина в Камале

Россиянин Сергей Беляев обратился в полицейский участок Камалы утром 15 августа. Мужчина сообщил, что ночью к нему на виллу забрался вор, который затем скрылся с сумкой Louis Vuitton, в которой были наличные деньги, банковская карта Kasikornbank на его имя и водительские права на имя его супруги Анны Красильниковой.
В своем заявлении господин Беляев указала, что проснулся около 4:30 от лая своей собаки. Выйдя в гостиную, мужчина заметил вора, поспешно покидавшего дом через главную дверь. Россиянин не стал бросаться в погоню, поскольку в спальне оставались супруга и годовалый ребенок.
Полиция Камалы приняла заявление и заверила, что изучит камеры видеонаблюдения вокруг места проживания семьи. Господин Беляев и сам попытался получить записи от соседей, но у одних камеры ничего не записывали, а у других и вовсе оказались муляжами.
Сегодня, 18 августа, мужчина обратился в The Phuket News с просьбой передать его обращение к другим жителям острова на случай, если кто-то находил выброшенную банковскую карту или права. Также мужчина не исключает, что украденная сумка может быть выставлена на продажу на Facebook Marketplace или в профильных группах в соцсетях.
Лица, располагающие информацией об украденном имуществе господина Беляева и его супруги могут связаться с полицией Камалы по телефону 076-385310 или через страницу участка в Facebook.
Россиянин отметил, что вторжение на виллу в одном из престижных районов Пхукета застало его врасплох, поскольку он считал свой район максимально безопасным.
«Нас бы это так не беспокоило, если бы у нас не было ребенка, которому год», – сказал господин Беляев в беседе c «Новостями Пхукета» и выразил надежду, что полиция поймает вора и ради безопасности других людей, и ради имиджа Пхукета как туристического направления.