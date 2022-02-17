Вопрос чистоты в Патонге

Отношение к Патонгу у жителей Пхукета противоречивое. С одной стороны, именно этот город является самым узнаваемым курортом провинции и фактически его визитной карточкой. С другой стороны, многие резиденты острова откровенно не любят Патонг за толпы людей, шум, своеобразное позиционирование тайской жизни, постоянные мысли о деньгах и банальную грязь. Впрочем, как минимум с последним минусом новый мэр города Чалермсак Манисри пытается бороться.

Новости Пхукета

В среду, 16 февраля, в Патонге прошел очередной субботник – Big Cleaning Day. Особое внимание официальные лица уделили уборке на Bangla Rd., которая проводилась «для укрепления уверенности среди туристов... на фоне роста числа заражений COVID-19 на Пхукете». На улицу отправили пожарный автомобиль, цистерна которого была заполнена водой с моющим средством. При помощи него очистили проезжую часть. Также уборка прошла и в расположенных на Bangla Rd. заведениях. Участие в субботнике принимали сотрудники баров и ресторанов, работники муниципалитета Патонга и административной организации провинции (OrBorJor), волонтеры Фонда развития Патонга и Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА).

«Поскольку на Пхукете по-прежнему фиксируется большое число случаев COVID-19, необходимо иметь арсенал мер для укрепления у людей уверенности в качестве и безопасности услуг для восстановления экономики параллельно с эпидемиологическим контролем», – заявила PR-служба администрации Пхукета (PR Phuket).

«Сейчас все больше заведений возобновляют работу после двухлетнего периода без клиентов. «Полурестораны» и пабы на Bangla Rd. открываются для гостей», – добавил PR-служба, не акцентируя внимания на том, как текущая политика соотносится с сохраняющим силу запретом на работу пабов, баров и другого «развлекательного бизнеса».

При этом официальные лица повторили свой призыв к бизнесу продолжать соблюдение мер по защите от распространения вируса, включая безопасную рассадку посетителей в залах. Кроме того, в сообщении PR-Phuket указывается, что число заражений на Bangla Rd. значительно снизилось, хотя не ясно, что стало тому причиной: эффективность защитных мер или просто меньшие масштабы тестирования персонала баров.

Также 16 февраля прошла уборка и на пляже. Муниципальные служащие и другие участники субботника начали работу до начала пляжных часов, заполнив сотни мешков собранным на песке мусором. В сообщении PR-Phuket отмечается, что уборка продолжалась и после появления туристов, но фотографии с места событий этого не подтверждают. Как не подтверждают и утверждения PR-службы о множестве отдыхающих, которые «загорали, купались в море, занимались физкультурой и водными видами спорта, пока официальные лица проводили свое мероприятие».

Предвыборные обещания

При новом мэре Чалермсаке Манисри массовые субботники в Патонге действительно стали регулярной вещью. В городе занялись внешним видом популярных у туристов мест (включая покраску в яркие цвета), очисткой придорожных стоков, уборкой бытового мусора, заменой перегоревших или разбитых уличных ламп.

Также Патонг пытается по мере сил бороться с сезонным «цветением» моря, которое можно было наблюдать в конце января. При мэре Манисри администрация Патонга открыто признает, что причина этого – так называемый активный или активированный ил.

Росту водорослей (которые потом оказываются на пляже) способствуют несколько факторов: высокая температура воды, обильное освещение и наличие в воды питательных для флоры соединений азота и фосфора.

«Кроме того, пляж в Патонге представляет собой пляж в закрытой бухте, что также способствует аккумуляции питательных веществ для водорослей», – отмечает муниципалитет.

При этом власти подчеркивают, что «цветение» моря не вызывает гибели морской фауны ни в самой бухте, ни вне ее. Случаев отравления среди людей также нет. Проблема, прежде всего в том, что пляж выглядит совсем не привлекательно, когда волны в очередной раз выносят на побережье водоросли.

Похвалы заслуживает и следующее признание муниципалитета: «Муниципалитет Патонга очистил пляж от водорослей [после последнего «цветения»] и усилил превентивные меры для ослабления важных факторов роста водорослей. Речь идет о контроле поступления сточных вод в городские каналы».

Действительно, пища для водорослей попадает в море вместе с плохо очищенными или не очищенными сточными водами, что всегда было проблемой в Патонге, хотя и не всегда признавалось.

В норме все сточные воды должны поступать на водоочистные сооружения для разложения органики аэробными микроорганизмами, чтобы во впадающий в море канал Пак-Банг поступала уже чистая вода.

Официальные лица заверяют, что муниципальная система очистки соответствует всем стандартам. Однако многие местные бизнесы в целях экономии банально сливают в канал неочищенные жидкие отходы, а не обеспечивают их поступление в водоочистной комплекс.

Параллельно продолжаются и работы по модернизации и увеличению пропускной мощности самих водоочистных сооружений, а также работы над дренажной системой, которая где-то требует ремонта, а где-то – модернизации. Плюс не стоит забывать о том, что на постоянной основе должна осуществляться и чистка коллекторов. О том, что бывает, если они забиваются, жители Пхукета вспоминают каждый год в сезон дождей.