Вооруженный пистолетом таец запер россиянку в номере отеля

Гражданин Таиланда был арестован полицией Патонга в связи с жалобой на «физическое насилие» в отеле. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили мужчину пьяным или под воздействием наркотиков. При себе у него был пистолет, в запертой комнате находилась неназванная россиянка. Инцидент произошел 8 сентября, иные подробности пока неизвестны.

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Полиция Патонга сообщила об инциденте на Facebook в 10:11 утра пятницы, 8 сентября. Приведенная участком информация минимальна: инцидент произошел в одном из отелей Патонга, куда сотрудников правоохранительных органов вызвали в связи с «физическим насилием».

Время вызова не указано, полиция сообщила лишь дату (8 сентября). Имена арестованного тайца и россиянки не раскрываются.

«Гражданин Таиланда был обнаружен в состоянии интоксикации. Запер женщину из России в комнате. При осмотре комнаты была обнаружена одна единица огнестрельного оружия калибра 9 мм», – говорится в публикации.

На фото с места событий видно полуголого мужчину, сидящего на кровати в отельном номере. На полу лежит пистолет в кобуре, женщина на снимках отсутствует. Еще на одном опубликованном фото полицейские покидают отеле. Название заведения в кадр не попало.

В связи с инцидентом полиция Патонга обратилась к владельцам и сотрудникам отеля сообщать обо всех экстренных ситуациях на своей территории («если случится подобная ситуация или другое чрезвычайное происшествие») в группу «Инциденты в отелях Патонга» (แจ้งเหตุ โรงแรมหาดป่าตอง) в Line.

Редакция «Новостей Пхукета» пытается получить дополнительную информацию о том, что произошло сегодня в неназванном отеле. Пока что единственным источником информации является полицейский участок Патонга, единственный из отделов полиции, успешно прошедший в этом году аттестацию на честность и открытость.