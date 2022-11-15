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Volvo экспата из Швеции сгорела на дороге в Раваи

Живущий на Пхукете гражданин Швеции лишился автомобиля в результате возгорания в двигателе во время движения. Инцидент произошел во второй половине дня 14 ноября. Сам 57-летний мужчина вовремя покинул свою Volvo и не получил травм.

Новости Пхукета

15 Ноября 2022, 12:47 PM
Volvo гражданин Швеции сгорела на пхукетском шоссе. Фото: Полиция Чалонга

Volvo гражданин Швеции сгорела на пхукетском шоссе. Фото: Полиция Чалонга

Volvo гражданин Швеции сгорела на пхукетском шоссе. Фото: Пожарная служба муниципалитета Раваи

Volvo гражданин Швеции сгорела на пхукетском шоссе. Фото: Пожарная служба муниципалитета Раваи

Сообщение о загоревшейся на Wiset Rd. машине поступило в экстренные службы около 16:30. Инцидент произошел у отделения Почты Таианда к югу от кольцевой развязки в Чалонге, сообщил Phuket Info Center.

Прибывшие по вызову пожарные за 10 минут потушили горевшую перед почтой зеленую Volvo с пхукетскими номерами, но машине успела получить серьезные повреждения.

Водитель автомобиля, названный в публикации Phuket Info Center как Ханс Ола Перссон, рассказал, что ехал в сторону Раваи и в какой-то момент заметил, что из-под капота начал прорываться дым. Мужчина припарковал автомобиль и вышел из салона, а начавшийся в двигателе пожар быстро распространился по машине.

Господин Перссон заявил, что не имеет понятия о том, что могло стать причиной возгорания. Ущерб от пожара был оценен в 300-400 тыс. бат.

Добавим, что господин Перссон – уже второй гражданин Швеции, лишившийся машины на Пхукете в результате пожара за последние полтора месяца. 2 октября 46-летний швед Кристоффер Маттиас Ханс Оттоссон попал в аварию на своей MG в тамбоне Чернг-Талей. Вылетевшая с трассы машина сбила два дорожных знака, повалила столб с вывеской отеля, а затем загорелась. Водитель сломал руку, но смог вовремя покинуть авто, благодаря помощи одного из очевидцев.

 

 

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