Волна взрывов и поджогов прокатилась по югу Таиланда

На юге Таиланда боевики организовали скоординированную серию взрывов и поджогов в 17* локациях провинций Яла, Паттани и Наратхиват. Большинство атак были осуществлены в районе полуночи 16-17 августа.

Новости Пхукета

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Последствия взрывов и поджогов на юге Таиланда. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Пожар на АЗС Bang Chak в Паттани. Фото: Abdullah Benjakat и Waedao Harai / Bangkok Post

Главными целями ночных атак стали минимаркеты и автозаправки (а также минимаркеты на автозаправках). В общей сложности пострадали три человека.

Полиция проводит расследование и не сомневается в том, что взрывы и поджоги были скоординированы, пишет Bangkok Post. Командование сил внутренних операций Королевской армии Таиланда (ISOC) полагает, что атаки были направлены на подрыв экономики трех южных провинций.

В Яле за ночь было совершено шесть нападений, в Наратхивате – девять, в Паттани – два.



Яла

В провинции Яла боевик взорвал бомбу в магазине 7-Eleven на автозаправке РТТ в округе Яха. Как сообщила полиция, около полуночи мужчина в маске и женской мусульманской одежде зашел в магазин, поставил на прилавок черную сумку и заявил сотрудникам, что им лучше бежать, если они хотят остаться в живых. Персонал магазина и боевик покинули торговый зал, а через 10 минут бомба взорвалась. Никто не пострадал.

В округе Баннанг-Сата также было совершено нападение на 7-Eleven в районе Баннанг-Сата. Двое четверо мужчина на двух мотоциклаъ бросили в магазин зажигательную бомбу. В результате инцидента никто не пострадал, нанесенный магазину ущерб оценен как незначительный.

Почти одновременно сработали взрывные устройства в Mini Big C и у вышки сотовой связи в тамбоне Кайю-Боко.

Еще одна бомбу боевики привили в действие в 7-Eleven в тамбоне По-Сенг. Ни в одном из перечисленных случаев никто не пострадал, серьезного материального ущерба нанесено не было.

Наратхиват

В Наратхивате в районе 00:45 боевики подожгли 7-Eleven на заправке РТТ в тамбоне Банчо. Магазин получил серьезные повреждения, также пострадал сотрудник службы доставки из Мьянмы.

Аналогичное нападение и тоже со значительным ущербом было совершено на 7-Eleven на заправке РТТ в Си-Сакхоне. Пострадали два человека – 14-летний подросток и 23-летняя женщина.

Также ночью загорелся 7-Eleven на АЗС РТТ в тамбоне Пасемат. Огонь успел перекинуться с магазина непосредственно на бензоколонки, но его вовремя потушили.

Наконец, боевики подожгли 7-Eleven и Mini Bif C в округе Чо-Айрон. Bangkok Post сообщает о «некотором ущербе».

Паттани

В провинции Паттани самым серьезным стало нападение на АЗС Bang Chak на шоссе 43 в тамбоне Бо-Тхонг. Бомба на заправке взорвалась в 00:20, огонь распространился на магазин Mini Big C, причинив зданию значительный ущерб, а также на несколько грузовиков, включая один бензовоз (машины были серьезно повреждены). На место событий были направлены три пожарных автомобиля, тушение пожара заняло два часа.

Также примерно в 00:30 загорелся Mini Big C в тамбоне Нам-Дам. Bangkok Post сообщает о причинении значительного ущерба, однако пострадавших ни в одном из инцидентов в Паттани не было.





*Изначально сообщалось об 11 локациях. Bangkok Post обновила данные во второй половине дня 17 августа.