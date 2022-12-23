Вокруг шум. Вместе с туризмом на Пхукет вернулись и известные любому курорту проблемы

C возвращением туризма на Пхукет вернулась и связанная с туристами новостная повестка, включая практически ежедневные сообщения о дорожных авариях с участием иностранцев и криминальные происшествия с ними же – как в роли потерпевших, так и в роли подозреваемых. За два года пандемии, как выяснилось, остров успел отвыкнуть от того, что когда-то было регулярным фоновым шумом. Происходящее беспокоит и простых жителей, и органы власти на самом высоком уровне.

Новости Пхукета

24 Декабря 2022, 08:00 AM

Полиция на улицах Патонга в день прибытия в город круизного лайнера с туристами. Фото: Patong Police

На фоне возвращения туристов глава правительства Таиланда генерал Прают Чан-Оча отдал профильным ведомствам распоряжение усилить контроль «во всех локациях» и «гарантировать здоровье и безопасность» людей. Впрочем, не только премьер-министр озабочен ситуацией: внезапный рост нагрузки ощущают и профильные ведомства, и власти на местах.

Руководитель туристической полиции генерал-лейтенант Сукхун Проммайон заявил в интервью Bangkok Post, что его сотрудники уже увеличили частоту уличных патрулей в туристических местах. Одновременно он подтвердил, что вместе с туристами на улицы вернулись и мошенники, проверенные схемы которых ничуть не устарели за время пандемии. Впрочем, сейчас правоохранители уже вооружены современными техническими решениями и планируют наращивать их использование, включая оснащение патрульных авто интеллектуальными камерами и выдачу сотрудникам носимых устройств с функцией распознавания лиц. Также продолжается работа по интеграции в единую сеть камер видеонаблюдения по всей стране и внедрение машинной обработки данных.

Отдельно генерал Проммайон напомнил о мобильном приложении Tourist Police I Lert U, при помощи которого можно экстренно связаться с полицией. Вызов помощи с одновременной передачей геолокации, возможно, помог бы 14-летней россиянке, которую таксистка из Bolt высадила в джунглях после того, как по пути разозлилась на девочку и решила ее проучить. Мать ребенка подала заявлени в три полицейских участка, но уже после самого инцидента, когда предотвращать что-либо было поздно.

Ранее в связи с другим случаем туристическая полиция призывала жителей и гостей острова сразу обращаться к ней (через приложение или по телефону 1155), если водитель везет не туда.

«Мы стараемся по максимуму использовать современные технологии для поддержки нашей работы. Мы также размещаем в аэропортах и других местах информационные щиты с призывами к иностранным гостям скачивать приложение [для экстренной связи с полицией] или пользоваться горячей линией 1155», – заявил генерал Проммайон.

Самому приложению сейчас готовится большой апгрейд, в рамках которого оно будет переименовано в лаконичное и более понятное Thailand Tourist Police вместо I Lert U. В названии как минимум появится слово «Таиланд».

По словам главы туристической полиции, характер проблем, с которыми сталкиваются отдыхающие, разнится от локации к локации. В Бангкоке по-прежнему актуальна проблема мошенничества со стороны тук-тукеров, возящих туристов в «прикормленные» места с завышенными ценами. На Пхукете и Самуи беспокойство вызывает чистый криминал – кражи, грабеж, преступления сексуального характера. В Паттайе туристы регулярно жалуются на ледибоев, сообщая как о кражах и грабежах, в том числе, сопровождающихся причинением вреда здоровью. На Пхукете Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) еще в ноябре выступила с предложением провести перепись всех работающих на Бангла-Роуд трансгендеров, так что проблема существует и здесь. Выступая на встрече с официальными лицами, президент РЕВА Виравит Крыасомбат заявил, что работающие на Бангле трансвеститы зачастую являются приезжими, так что представляемый им местный бизнес «не знает, кто из них кто».

«Если мы не можем управлять ими, было бы разумно хотя бы зарегистрировать их, чтобы знать, кто есть кто. Если что-то случится, это позволит отследить нарушителей порядка», – заявил он.

Не семь дней опасности

В связи с возвращением туризма и экономической активности новую актуальность приобрела и проводящаяся дважды в год, на новогодние праздники и в Сонгкран, кампания по усиленному контролю на дорогах. Активная фаза кампании в этот раз должна проходить с 22 декабря по 11 января. Как заявила заместитель пресс-секретаря правительства Трайсури Тайсаранакун, информационная часть кампании началась в стране еще 1 декабря, однако Пхукет пока не заметил особой активности властей по повышению сознательности водителей. На момент отправки в печать этого номера газеты не было видно и работ непосредственно по дорожному контролю.

Госпожа Тайсаранакун отметила, что в этом году власти будут действовать по новому интегрированному плану, который нацелен на снижение числа травм и смертей в ДТП минимум на 5% относительно средних показателей последних трех лет.

Традиционная новогодняя неделя усиленного дорожного контроля, известная как «Семь дням опасности на дорогах», также не отменяется. Власти Пхукета озвучили 20 декабря стандартную схему из трех недельных периодов: с 22 по 28 декабря – подготовительный, с 29 декабря по 4 января – сами «Семь дней», с 5 по 11 января – заключительная неделя интенсивного контроля.

Впрочем, организационные изменения не должны отразиться на сути кампании, которая предполагает организацию временных пунктов дорожного контроля и более серьезный контроль за соблюдением требований ПДД. Хотя последнее по большей части означает лишь рост числа штрафов за отсутствие водительских прав тайского образца у туристов и шлемов у мотоциклистов, что едва ли можно назвать главными факторами аварийности.

Также, как и в течение всего года, власти обещают уделять особое внимание безопасности пешеходных переходов. На Пхукете пока еще не было резонансных аварий на «зебрах», но громкое ДТП данного рода произошло год назад в Бангкоке, где полицейский на Ducati сбил переходившую дорогу женщину-врача, известную среди коллеги и друзей как «доктор Зайка». С тех пор безопасность на «зебрах» стала для властей особо важным моментом.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала года по 20 декабря на острове в результате дорожных происшествий погибли 103 человека, еще 16,5 тыс. были госпитализированы. Показатель всего 2021 года – 71 смерть и 13,1 тыс. госпитализаций. В статистику включены лишь случаи, потребовавшие обращения в больницу с регистрацией инцидента как ДТП, то есть огромное число аварий у ThaiRSC не отражены.

Согласно статистике, три четверти всех смертей и госпитализаций приходятся на происшествия с участием мотоциклов. В плане возраста самая многочисленная группа погибших и пострадавших на Пхукете – дети и подростки до 14 лет включительно (в группе 15-18 лет показатель резко падает: с 33,5% до 5,4%).

По времени суток подавляющий объем ДТП (93%) приходится на период с 6:00 утра до 21:49 вечера, то есть на время обычной активности на дорогах, а не условных «ночных гонок» или времени возвращения туристов из баров. Вклад ночных аварий (с 22:00 до 5:49) в статистику смертей и травм – всего 7%. При этом именно риском роста смертей Минздрав объясняет свое неприятие идеи продления часов работы питейных заведений с 2:00 до 4:00.

Ночью будут патрули

Параллельно с перечисленным власти Пхукета продолжают кампанию по обеспечению безопасности силами волонтеров (OrSor), военнизированной структуры, подчиняющейся напрямую районным администрациям и не входящей в состав полиции или армии. Волонтеры в камуфляже форме стали уже столь же привычным элементом антуража Бангла-Роуд, как и катои.

Патрульные заняты предотвращением уличного криминала и борьбой с наркотиками, но не только. В частности, отдельное внимание при патрулировании пляжа в Патонге уделяется соблюдению запрета на несанкционированный запуск фейерверков и летающих фонариков. Соответствующие действия, совершенные без получения разрешения от властей, караются тюремным заключением на срок до трех месяцев и/или штрафом до 60 тыс. бат.

Кроме того, патрульным поставлена задача не допускать «насильственных акциий символического характера». Власти не поясняют, что именно имеется в виду под этим эвфемизмом, но провинции Яла, Паттани и Наратхиват, находятся всего в нескольких часах езды, а взрывы там по-прежнему гремят практически ежедневно.