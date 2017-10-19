Военные идентифицировали подозрительный объект на пляже Най-Янг

Флотские специалисты провели рентгеновское сканирование найденной на Най-Янга «торпеды» и установили, что это не представляющий угрозы противоминный параван.

19 Октября 2017 14:08:46

Подозрительный объект, обнаруженный 3 октября на пляже Най-Янг, оказался не торпедой, как военные считали изначально, а так называемым параваном – буксируемым подводным аппаратом для защиты от морских мин. Соответствующее заключение было озвучено после того, как флотские специалисты провели рентгеновское сканирование объекта. Соответствующая версия озвучивалась и ранее, но до вчерашнего дня (18 октября) стопроцентной уверенности у военных экспертов не было.

За рентгеновским сканированием наблюдали вице-адмирал Ритипонг Киау-Он с базы ВМФ Саттхахип и подполковник Сомбат Сэнгчайяхум, возглавляющий операционное подразделение 3-го регионального командования ВМФ Таиланда. После сканирования было объявлено, что параван перевезут на базу ВМФ в провинции Пханг-Нга.

«Мы запросим разрешение на перевозку у своего командования, и после его получения перевезем объект так оперативно, как только можно. Ожидается, что это произойдет в течение текущей недели», – заявил подполковник Сэнгчайяхум.

«Я буду лично контролировать процесс», – добавил он.

Военные специалисты еще не установили тип обнаруженного на Най-Янге паравана, но по его внешнему виду полагают, что это может быть элемент системы минного трала «Оропеса» первого типа, использовавшегося на минных тральщиках времен первой и второй мировых войн.