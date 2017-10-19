The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Военные идентифицировали подозрительный объект на пляже Най-Янг

Флотские специалисты провели рентгеновское сканирование найденной на Най-Янга «торпеды» и установили, что это не представляющий угрозы противоминный параван.

19 Октября 2017 14:08:46

Подозрительный объект, обнаруженный 3 октября на пляже Най-Янг, оказался не торпедой, как военные считали изначально, а так называемым параваном – буксируемым подводным аппаратом для защиты от морских мин. Соответствующее заключение было озвучено после того, как флотские специалисты провели рентгеновское сканирование объекта. Соответствующая версия озвучивалась и ранее, но до вчерашнего дня (18 октября) стопроцентной уверенности у военных экспертов не было.

За рентгеновским сканированием наблюдали вице-адмирал Ритипонг Киау-Он с базы ВМФ Саттхахип и подполковник Сомбат Сэнгчайяхум, возглавляющий операционное подразделение 3-го регионального командования ВМФ Таиланда. После сканирования было объявлено, что параван перевезут на базу ВМФ в провинции Пханг-Нга.

«Мы запросим разрешение на перевозку у своего командования, и после его получения перевезем объект так оперативно, как только можно. Ожидается, что это произойдет в течение текущей недели», – заявил подполковник Сэнгчайяхум.

«Я буду лично контролировать процесс», – добавил он.

Военные специалисты еще не установили тип обнаруженного на Най-Янге паравана, но по его внешнему виду полагают, что это может быть элемент системы минного трала «Оропеса» первого типа, использовавшегося на минных тральщиках времен первой и второй мировых войн.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.