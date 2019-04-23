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Военные демонтировали жилую платформу у берегов Пхукета

Первый в Таиланд систейд (жилая платформа в море) был демонтирован и доставлен в глубоководный порт Пхукета силами ВМФ в понедельник, 22 апреля.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Апреля 2019, 01:05 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О демонтаже скандального систейда было объявлено утром 23 апреля на пресс-конференции с участием губернатора провинции Пхакапхонга Тавипатаны и вице-адмирала Ситтипорна Маткасема, главы третьего регионального командования ВМФ Таиланда.

Вице-адмирал Маткасем рассказал, что операция по демонтажу платформы и ее доставке в глубоководный порт Пхукета заняла весь вчерашний день. Военные сперва разделили жилой модуль и подводную опору, а затем по отдельности доставили их на остров.

В операции по демонтажу и транспортировке были задействованы корабли HTMS Sriracha, HTMS Rin и HTMS Mannai. Дальнейшие действия с платформой будет осуществлять полиция Вичита. Конструкция имеет статус улики по уголовному делу.

На пресс-конференции руководство регионального командования ВМФ обратилось к жителям Пхукета с призывом сообщать официальным лицам о возможных будущих попытках систейдина у побережья острова.

Одновременно было подтверждено, что полиция так и не задержала проживавших на платформе американца Чада Элвартовски и его тайскую спутницу/супругу Супрани Тхепдет (см. предысторию здесь).

Полиция уже получила ордера на арест обоих по признакам нарушения статьи УК 119 Королевства Таиланд (угроза территориальной целостности и независимости государства). Выданное американцу разрешение на пребывание в Королевстве также уже отозвано.

Также полиция подтвердила проведение допроса других причастных к этому делу лиц. Параллельно официальные лица проверяют фабрику в Май-Кхао, на которой была собрана платформа.

 

 

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