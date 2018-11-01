Водителю такси предъявили обвинения по следам аварии с одним погибшим

Полиция Таланга подтвердила факт предъявления обвинений водителю такси, потерявшему управление на Thepkrasattri Rd., в результате чего погиб один человек и были повреждены семь других транспортных средств.

Тави Адам

1 Ноября 2018, 09:30 AM

Фото: Seang Prachachon Kon Phuket / Facebook

Крупная авария произошла на Thepkrasattri Rd. утром 30 октября. Около 8:00 кооперативное такси, обслуживающее аэропорт Пхукета, потеряло управление на дороге и протаранило шесть других автомобилей и мотоцикл. Автомобиль прекратил движение только после того, как перевернулся на крышу. В результате ДТП погиб один участник дорожного движения, водителю такси удалось выжить.

Подполковник полиции Таланга Понгпан Сирипаттаранукун подтвердил, что таксисту были предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой смерть человека и причинение ущерба собственности других лиц. В момент аварии шофер был трезв.

Подполковник не назвал ни имени водителя такси, ни имени погибшего человека. Господин Сирипаттаранукун отметил, что поделиться этой информацией может только присутствовавший на месте событий капитан Супон Мыангкай, но дозвониться до него не удалось. Также неизвестно, были ли в момент ДТП пассажиры в салоне такси.





