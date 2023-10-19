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Водительские права россиянки нашли в Раваи

На Пхукете ищут гражданку России, потерявшую водительские права на территории тамбона Раваи. Документы нашел пользователь Facebook под ником Mike WX. Права он обнаружил утром 19 октября и сразу сделал в соцсетях публикацию с просьбой помочь найти владелицу сделал.

Новости Пхукета

19 Октября 2023, 10:18 AM
Российские водительские права нашли на обочине в Раваи. Фото: Mike WX

Российские водительские права нашли на обочине в Раваи. Фото: Mike WX

О хозяйке потерянных водительских прав известно, что ее зовут Ольга Игоревна. Всю прочую информацию Mike WX скрыл. Для связи с ним можно использовать Facebook.

«Привет, если кто-то знает женщину по имени Olga Igorevna / Ольга Игоревна, то [передайте ей, что] я нашел ее водительские права на обочине дороге в Раваи. Пожалуйста, пишите в личные сообщения для возврата прав. И пожалуйста, поделитесь этой публикацией в Facebook и VK, если это поможет вернуть документы. Спасибо!» – написал Mike WX.

Добавим, что если вы нашли потерянные документы, то их можно передать в ближайший полицейский участок. Технически у правоохранительных органов есть возможность установить адрес регистрации иностранца по имени и фамилии. Отчеты ТМ.30, среди прочего, подаются и для этого. Ускорить процесс может передача документов напрямую в Бюро туристической полиции или Иммиграционное бюро.

Если вы потеряли паспорт, права или иные документы, то поиск также можно начать с ближайшего полицейского участка, Иммиграционного бюро и турполиции.

 

 

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