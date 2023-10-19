Водительские права россиянки нашли в Раваи

О хозяйке потерянных водительских прав известно, что ее зовут Ольга Игоревна. Всю прочую информацию Mike WX скрыл. Для связи с ним можно использовать Facebook.
«Привет, если кто-то знает женщину по имени Olga Igorevna / Ольга Игоревна, то [передайте ей, что] я нашел ее водительские права на обочине дороге в Раваи. Пожалуйста, пишите в личные сообщения для возврата прав. И пожалуйста, поделитесь этой публикацией в Facebook и VK, если это поможет вернуть документы. Спасибо!» – написал Mike WX.
Добавим, что если вы нашли потерянные документы, то их можно передать в ближайший полицейский участок. Технически у правоохранительных органов есть возможность установить адрес регистрации иностранца по имени и фамилии. Отчеты ТМ.30, среди прочего, подаются и для этого. Ускорить процесс может передача документов напрямую в Бюро туристической полиции или Иммиграционное бюро.
Если вы потеряли паспорт, права или иные документы, то поиск также можно начать с ближайшего полицейского участка, Иммиграционного бюро и турполиции.