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Водителей просят не пользоваться дорогой Кату-Патонг в часы пик

Муниципалитеты Кату и Патонга обратились к водителям с просьбой по возможности не пользоваться дорогой через перевал в часы пиковой нагрузки утром и вечером из-за затруднения движения. Просьбу поддержала страница Phuket Info Center, которую ведет офис губернатора.

Новости Пхукета

11 Ноября 2022, 03:00 PM
Водителей просят не пользоваться перевалом Кату-Патонг в часы пик. До открытия проезда легких авто из Кату в Патонг таких просьб не было. Фото: Муниципалитет Кату

Водителей просят не пользоваться перевалом Кату-Патонг в часы пик. До открытия проезда легких авто из Кату в Патонг таких просьб не было. Фото: Муниципалитет Кату

«Пожалуйста, избегайте маршрута Кату-Патонга в обоих направлениях, вниз с холма и на холм наверх, с 7:00 утра до 10:00 утра и с 17:00 вечера до 19:00 вечера по причине затруднения движения в указанное время. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании дороги», – говорится в уведомлении, опубликованном 11 ноября.

Просьба была озвучена на следующий день после того, как дорогу через холм открыли для движения легкого транспорта по направлению из Кату в Патонг. Утром 11 ноября страница Phuket Info Center опубликовала фото с перевала, где образовалась большая пробка.

Проезд по трассе Кату-Патонг, являющейся основным маршрутом в Патонг, был закрыт после обвала грунта 19 октября. С 26 октября дорогу открыли для мотоциклов, разрешив двухколесному и трехколесному перевалу проезд мимо зоны провала. С 4 ноября был разрешен проезд легковых машин, микроавтобусов и пикапов в сторону Кату, с 10 ноября власти дали добро на проезд движение данных типов транспорта в сторону Патонга.

Для автобусов и грузовиков трасса Кату-Патонг по-прежнему полностью закрыта, им остаются только маршруты через Карон и Чалонг, нагрузка на которые существенно возросла.

Сейчас на холме Кхао-Патонг ежедневно ведутся работы по укреплению склона камнями и землей. За состоянием грунта под уцелевшими полосами дороги следят специально установленные датчики. Продолжительность ремонта изначально (в октябре) оценивалась в полтора-два месяца. В последнее время власти о сроках ничего не говорили.

Одновременно ведется прокладка альтернативной дороги к вершине холма со стороны Кату и прокладка новой дороги в Патонг через джунгли из Чалонга. Последняя должна стать четвертым постоянным маршрутом доступа в Патонг (после дорог из Кату, Камалы и Карона).

 

 

 

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