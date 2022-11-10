Водителей просят быть осторожными на открывшемся для авто перевале Кату-Патонг

На Пхукете возобновили движение автомобилей по пострадавшей во время дождей дороге Кату-Патонг. Со второй половины дня легковые авто, пикапы и микроавтобусы могут двигаться в обоих направления по уцелевшим во время обвала полосам шоссе (по одной полосе в каждую сторону).

Новости Пхукета

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Патонга

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Кату

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Кату

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Кату

Перевал Кату-Патонг открыли для легковых авто, пикапов и микроавтобусов в обе стороны. Фото: Муниципалитет Кату

Муниципалитеты Патонга и Кату сообщили о возобновлении движения по перевалу после полудня 10 ноября. Власти обоих районов проинформировали, что движение теперь открыто в обоих направлениях, но водителям следует быть аккуратными при пользовании дорогой.

«Апдейт по ситуации. Дорога Кату-Патонг открыта для движения. Губернатор Пхукета отдал распоряжение открыть транспортный маршрут Кату-Патонг для небольших автомобилей (легковые машины, микроавтобусы, пикапы). Движение разрешено вверх и вниз по склону холма с 10 ноября 2022 года. Пожалуйста, будьте осторожны при пользовании этой дорогой», – сообщил муниципалитет Кату.

Власти Патонга посвятили открытию дороги часовую трансляцию на Facebook. Пхукетский офис Департамента связей с общественностью, как ожидается, опубликует отчет об открытии трассы позже.

Секция горной дороги, соединяющей Кату и Патонг, пострадала в результате обвала грунта на восточной стороне холма Кхао-Патонг во время дождей 19 октября. Сейчас там ежедневно ведутся работы по укреплению склона камнями и землей. За состоянием грунта под уцелевшими полосами дороги следят специально установленные датчики.

Продолжительность ремонта изначально оценивалась в полтора-два месяца, но, к примеру, устранение схожих повреждений на перевала Ката-Чалонг продолжается уже несколько лет.

Вечером 26 октября дорога Кату-Патонг была открыта для мотоциклов в обе стороны. С 4 ноября возобновлено движение автомобилей вниз по склону холма (в сторону Кату), с 10 ноября разрешен проезд и вверх по холму (в сторону Патонга).

Одновременно ведется прокладка альтернативной дороги к вершине холма со стороны Кату и прокладка новой дороги в Патонг через джунгли из Чалонга. Последняя должна стать четвертым постоянным маршрутом доступа в Патонг (после дорог из Кату, Камалы и Карона).