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Водителей приглашают бесплатно обновить ставшие нечитаемыми номера

Департамент наземного транспорта Таиланда (DLT) приглашает водителей бесплатно обновить номерные знаки на своем транспорте, если они стали нечитаемыми из-за воздействия солнца, песка или других факторов. Бесплатная подкраска доступна для номеров некоторых конкретных серий, но любые номерные знаки можно заменить за свой счет, заплатив по 100 бат за номер.

Новости Пхукета

10 Декабря 2022, 03:33 PM
Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Нечитаемые номера можно сейчас бесплатно подкрасить в DLT (услуга доступна для ряда серий номерных знаков) или просто заменить на новые. Фото: Архив The Phuket News

Вплоть до 29 декабря в пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (PLTO) можно сдать на бесплатную подкраску номера серий Gor Ro (го гай, ро рыа); Gor Lor (го гай, ло линг); Gor Wor (го гай, во венг). В других провинциях принимаются номерные знаки иных серий, полный список доступен на сайте DLT.

Как сообщил DLT, в Бангкоке подкраска занимает не более семи дней. На это время владельцу автомобиля выдается справка, которую можно предъявить сотрудники полиции на дороге, если он поинтересуется причиной отсутствия номерных знаков.

Для обновления номеров нужны документы на автомобиль и удостоверение личности владельца. Если за услугой обращается третье лицо, то также потребуется доверенность от хозяина транспортного средства.

В сообщении DLT добавляется, что номера принимаются в чистом виде и без повреждений. При наличии повреждений номера можно заменить на новые. Стоимость замены – 100 бат за сам номерной знак плюс 5 бат государственного сбора. За дополнительной информацией водителей просят обращаться на горячую линию DLT по номеру 1584.

 

 

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