The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водителей автобусов пригласили на проверку тормозов

Губернатор Пхукета снова потребовал принять меры для снижения аварийности на холме в Патонге.

Новости Пхукета

11 Августа 2017 12:00:00

В последней аварии на холме в Патонге пострадали больше 20 человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
В последней аварии на холме в Патонге пострадали больше 20 человек. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Не прошло и месяца с экстренной встречи, на которой губернатор Норрапхат Плодтхонг потребовал принять меры по повышению безопасности на холме Патонга, как на горной дороге произошла новая авария с участием туристического автобуса.

Вечером 6 августа автобус с группой китайских туристов вылетел на полосу встречного движения, столкнулся с минивэном, протаранил дорожное ограждение и едва не рухнул под откос, остановленный лишь трубой магистрали водоснабжения. Всего в ДТП оказались вовлечены шесть транспортных средств, пострадали более 20 человек (преимущественно туристов), двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Согласно предварительной информации, виновником ДТП был водитель автобуса Прачуап Сирикун. Само транспортное средство было в исправном состоянии и, хотя авария произошла в темное время суток, недостатка освещения на трассе не было», – заявил после инцидента майор Тирасак Бунсэнг из участка в Патонге. При этом находившиеся в автобусе туристы добавили, что транспортное средство двигалось слишком быстро и им было страшно. Данные GPS показали, что 65-летний шофер спускался по крутому склону на скорости в 56 км/ч.

После аварии губернатор Плодтхонг снова акцентировал необходимость мер по предотвращению ДТП, но судя по ответу Департамента наземного транспорта (PLTO), о кардинальных шагах речи не идет. В частности, в эту субботу PLTO организует для желающих операторов проверку тормозных систем автобусов, но продлится акция лишь один день, а участие обязательным не будет.

Также глава PLTO предложил в перспективе закрыть въезд на холм в Патонге для всех автобусов, не прошедших техническое освидетельствование (если на то будет «одобрение правительства»). Кроме того, на дороге через перевал можно было бы выделить «экстренные резервные полосы», куда водитель мог бы свернуть в случае неисправности тормозов.

Глава PLTO не уточнил, как перечисленные меры могут помочь в случаях, когда автобус полностью технически исправен, а единственная причина аварии – действия водителя.

Что касается жителей Пхукета, то они, судя по всему, уже готовы к гораздо более жестким мерам, вплоть до полного закрытия Patong Hill для больших автобусов и использования исключительно минивэнов для транспортировки туристов в Патонг через перевал. Во всяком случае в недавнем онлайн-опросе на сайте The Phuket News такую меру поддержали 10% респондентов.

В том же опросе еще 12% высказались за необходимость изменить саму дорогу (это предлагала мэр Патонга). Еще 7% сочли ключевым моментом обучение водителей и строгое наказание за нарушение ПДД, а 16% заявили, что строгие меры нужно применять к транспортным компаниям, чтобы те сами решали проблемы с уровнем подготовки водителей и техническим состоянием автобусов.

Самым же популярным ответов – 54% респондентов стал вариант «Сделать одновременно все, что перечислено выше. Для решения проблемы нужен долгосрочный и разнонаправленный подход, чтобы исключить любые слабые звенья, которые провалили бы программу».

Лишь 2% читателей The Phuket News посчитали, что власти Пхукета уже сделали достаточно, и теперь дело за самими водителями туристических автобусов, которым пора проявить сознательность.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Таиланд будет отдыхать в Новый год четыре дня
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре
Ужин от семи шефов в Paresa
Ужин от семи шефов в Paresa
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Куда обращаться при укусе змеи?

Куда обращаться при укусе змеи?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.