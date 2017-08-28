Водитель погиб в аварии на Thalang Rd. в Старом городе

Медики не смогли спасти жизнь Уайчока Тхаокхонга, находившегося за рулем седана Honda Civic, врезавшегося в угол здания на пересечении Thalang Rd. и Thepkrasattri Rd. в центре Пхукет-Тауна.

28 Августа 2017 10:43:30

Полиция и спасатели получили сообщение об аварии на перекрестке в центре Старого города около 6:40 утра воскресенья, 27 августа. Прибывшие специалисты обнаружили на месте событий седан Honda Civic, врезавшийся в угол здания аптеки. Водитель машин – Уайчок Тхаокхонг – находился на переднем сидении без сознания. Спасатели доставили его в больницу Vachira Hospital, но спасти мужчину не удалось.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как Honda Civic въезжает на перекресток по Thalang Rd. со стороны пхукетского офиса ТАТ после чего врезается в угол здания. Других транспортных средств или пешеходов в этот момент на перекрестке нет. Судя по тому, что мотоциклы на перпендикулярной улице не двигаются, водителю седана горит зеленый свет. Полиция полагает, что мужчина мог заснуть за рулем.

Полиция не уточнила, провели ли медики тест на наличие алкоголя в крови погибшего водителя. При этом пользователь Facebook Эд Висит Таоконг, представившийся братом погибшего, написал, что тест был проведен и дал отрицательный результат.

«Он работал допоздна и уснул за рулем», – заявил Эд Висит Таоконг.

В полиции полагают, что водитель находился за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.