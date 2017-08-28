The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Водитель погиб в аварии на Thalang Rd. в Старом городе

Медики не смогли спасти жизнь Уайчока Тхаокхонга, находившегося за рулем седана Honda Civic, врезавшегося в угол здания на пересечении Thalang Rd. и Thepkrasattri Rd. в центре Пхукет-Тауна.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Августа 2017 10:43:30

Полиция и спасатели получили сообщение об аварии на перекрестке в центре Старого города около 6:40 утра воскресенья, 27 августа. Прибывшие специалисты обнаружили на месте событий седан Honda Civic, врезавшийся в угол здания аптеки. Водитель машин – Уайчок Тхаокхонг – находился на переднем сидении без сознания. Спасатели доставили его в больницу Vachira Hospital, но спасти мужчину не удалось.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как Honda Civic въезжает на перекресток по Thalang Rd. со стороны пхукетского офиса ТАТ после чего врезается в угол здания. Других транспортных средств или пешеходов в этот момент на перекрестке нет. Судя по тому, что мотоциклы на перпендикулярной улице не двигаются, водителю седана горит зеленый свет. Полиция полагает, что мужчина мог заснуть за рулем.

Полиция не уточнила, провели ли медики тест на наличие алкоголя в крови погибшего водителя. При этом пользователь Facebook Эд Висит Таоконг, представившийся братом погибшего, написал, что тест был проведен и дал отрицательный результат.

«Он работал допоздна и уснул за рулем», – заявил Эд Висит Таоконг.

В полиции полагают, что водитель находился за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.
NOVOSTIPHUKETA.COM
Расположение

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
На камбоджийской границе перехватили партию контрабандной футбольной формы
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Конкурсы певчих птиц на Пхукете
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Phuket FC продолжает борьбу за путевку в плей-офф
Выпечка как личный вклад в традицию
Выпечка как личный вклад в традицию
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Чем грозит работа без ворк-пермита?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.