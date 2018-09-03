Водитель погиб в аварии на главном шоссе Пхукета

Полиция Таланга подтвердила гибель 29-летнего Саравута Мадкуна, автомобиль которого врезался в мачту электропередач на Thepkrasattri Rd. вечером 2 сентября.

3 Сентября 2018 16:31:01

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из полицейского отчета, авария произошла в районе АЗС компании РТТ в Муанг-Мае около 22:45 вечера 2 сентября. Водитель легкового автомобиля по неустановленной причине не справился с управлением, в результате чего машина вылетела из полосы и на высокой скорости врезалась в мачту электропередач. От полученных травм мужчина скончался.

Погибший был опознан как 29-летний Саравут Мадкун, сообщил The Phuket News капитан Супорн Мэнгкай из полиции Таланга. По его словам, господин Мадкун «ехал слишком быстро». Тело погибшего уже передано родственникам.

После аварии в социальных сетях появилась информация о том, что господин Мадкун мог быть участником уличных гонок. Капитан Мэнгкай заявил, что полиция проверит записи с камер уличного наблюдения, после чего подтвердит или опровергнет это предположение.

«Я ничего не знаю об уличных гонках. Пока что я ничего подтвердить не могу», – заявил капитан.