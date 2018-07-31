Водитель пикапа погиб в дорожной аварии в Таланге

Полиция Пхукета изучает обстоятельства дорожной аварии на Thepkrasatti Rd., в результате которой погиб 22-летний местный житель Йингйонг Тхонгаон.

31 Июля 2018 11:44:02

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение об аварии у АЗС Esso на Thepkrasatti Rd. в Срисунторне около 00:30 ночи 31 июля. На месте событий специалисты обнаружили сильно поврежденный пикап Mitsubishi Strada, водитель которого был заблокирован в кабине. Когда шофера достали из-за руля, пульса у него уже не было. Проведенный на месте событий реанимационные процедуры результата не принесли.

Согласно данным предварительного расследования, водитель Йингйонг Тхонгаон направлялся в сторону Май-Кхао, но у автозаправки Esso потерял управление, в результате чего пикап врезался в пальму на разделительной линии, а затем отлетел на обочину. В полиции полагают, что водитель мог заснуть за рулем.