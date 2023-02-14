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Водитель минивэна лишен прав на 90 дней за мобильный телефон за рулем

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) оштрафовал на 2 тыс. бат и лишил прав на 90 дней водителя микроавтобуса, игравшего в игру на мобильном телефоне по пути из Пхукет-Тауна в Патонг. Внимание к шоферу привлекли пассажиры, которые выложили в сеть ролик, на котором четко видно, что он развлекается со смартфоном, вместо того чтобы следить за дорогой. Также было указано, что по пути минивэн несколько раз «едва не попал в аварию».

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2023, 08:54 AM
Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Водитель Суранат Адуман был вызван в PLTO в понедельник, 13 февраля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В публикации в сети говорится, что водитель Суранат Адуман играл в «однорукого бандита» на телефоне, однако комментировавший инцидент господин Корнпитак Ассуван из PLTO заявил журналистам, что в этом уверенности у него нет. Зато нет сомнений в том, что шофер пользовался мобильным телефоном за рулем, что является прямым нарушением требований ПДД и карается штрафом в размере до 5 тыс. бат.

Водителя Адумана вызвали в PLTO в понедельник, 13 февраля, где поставили перед фактом, что на видео запечатлено нарушение правил, и озвучили наказание – упомянутые 2 тыс. бат штрафа из 5 тыс. возможных и приостановка действия водительских прав на 90 дней. Для того, чтобы снова легально сесть за руль микроавтобуса, господину Адуману придется пройти тренировочный курс, когда срок трехмесячного лишения истечет.

Господин Ассуван, возглавляющий в PLTO отдел дорожной политики, не сказал, что грозит водителю, если он проигнорирует решение PLTO и снова сядет за руль уже с недействительными правами. Согласно новым правилам, за вождение после лишения предусмотрено до трех месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

«PLTO хотел бы порекомендовать водителям транспортных средств всех типов строго соблюдать требования закона. Сейчас на остров [снова] приезжают туристы, пожалуйста, помогите поддерживать хороший имидж Пхукета и Таиланда в плане сервиса и водительского этикета», – призвал господин Ассуван.

«Я бы хотел в принципе порекомендовать это всем, включая водителей личных авто и такси. Строго соблюдайте закон», – добавил он.

Сам шофер заявил, что якобы отвлекся на телефон «все лишь на один момент». Он добавил, что такое произошло в первый раз – и его сразу же сняли на видео. Мужчина заверил, что на время лишения прав найдет временную работу, не связанную с вождением.

«Я хотел бы напомнить людям, чтобы они не играли на телефонах за рулем, потому что это будет иметь плохой эффект», – заявил водитель Адуман.

Ни сам шофер, ни представитель PLTO не сказали, распространяется ли «плохой эффект» на право управлять любыми транспортными средствами в принципе или, к примеру, мотоциклетные права господина Адумана все еще остаются действительными.

 

 

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