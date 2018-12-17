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Водитель автобуса, посадивший за руль сына, решил уйти из профессии

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) подтвердил The Phuket News, что ведомство приняло меры в отношении водителя автобуса Сурачая Риапроя, посадившего 7-летнего сына за руль во время выполнения междугороднего рейса. Сам господин Риапрой принес извинения и заявил, что сменит профессию и больше не будет управлять общественным транспортом.

Новости Пхукета

17 Декабря 2018, 11:53 AM
Фото: Mango Maimai

Фото: Mango Maimai

Об инциденте на рейсе Пхукет-Сонгкхла стало известно после публикации в Facebook пользователя Mango Maimai. Женщина опубликовала в соцсети пост, в котором возмутилась поведением водителя, который не только посадил сына за руль во время рейса, но и сам в этот момент совершал видеозвонок по смартфону. К своей публикации Mango Maimai приложила фото, на котором видно, что ребенок действительно сидит на коленях у отца-водителя и оба общаются с кем-то по телефону.

«Он вообще не думает о безопасности пассажиров в салоне. Это пассажирский автобус, а не детская игровая площадка для обучения вождению. Сколько жизней в его руках?» – возмутилась Mango Maimai в публикации от 15 декабря.

Сегодня, 17 числа, старший специалист PLTO Прапай Соункун подтвердил The Phuket News, что и водитель, и представитель компании-оператора автобуса были вызваны в офис ведомства для дачи объяснений. По итогам встречи Сурачай Риапрой был оштрафован на 5 тыс. бат, а действие его водительских прав приостановлено на месяц.

Сам водитель полностью признал вину и заявил, что после этого инцидента найдет себе другую работу, не связанную с вождением общественного транспорта. При этом он подчеркнул, что постоянно контролировал управление автобусом, пока сын сидел за рулем.

 

 

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