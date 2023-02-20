Водитель автобуса лишен прав на 30 дней за ДТП с 14 пострадавшими

Резонансная авария с участием рейсового автобуса произошла в на перекрестке Ratchada – Lat Phrao в Бангкоке примерно в 5:30 утра понедельника, 20 февраля, пишет Bangkok Post.
Управлявший рейсовым автобусом номер 8 водитель по имени Самран Кхамма не остановился на красный свет, и на перекрестке протаранил пикап, двигавшийся перпендикулярным курсом.
В результате аварии пострадали четыре человека из числа находившихся в пикапе, а также сам водитель автобуса и девять его пассажиров. Наиболее тяжелые травмы получили люди в пикапе, доставать их из кабины пришлось с применением гидравлического инструмента.
Из публикации Bangkok Post следует, что пока меры в отношении водителя Кхаммы принял только Департамент наземного транспорта (DLT). Ожидается, что отдельные обвинения против него должна выдвинуть бангкокская полиция.
Столичная газета отмечает, что маршрут номер 8 уже не первый год является антилидером по качеству сервиса и одним из самых аварийных в Бангкоке. Впрочем, лишение прав и другие подобные меры являются прерогативой именно DLT, а не полиции. Так что шофер через 30 дней в любом случае получит свои права назад, если только ему не помешает это сделать тюремный срок, что маловероятно.