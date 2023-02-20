Водитель автобуса лишен прав на 30 дней за ДТП с 14 пострадавшими

Водитель автобуса из Бангкока был оштрафован на 5 тыс. бат и лишен прав на месяц за проезд на красный свет и произошедшую в связи с этим аварию с 14 пострадавшими, включая его самого. Для возвращения водительского удостоверения ему также нужно будет пройти трехчасовой обучающий курс. После этого препятствия для возвращения к перевозке пассажиров будут устранены.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 07:48 PM

Автобус номер 8 после аварии. В результате инцидента пострадали 14 человек. Фото: Nakhon 002 via JS100 Radio