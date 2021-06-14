Власти Таиланда признали дефицит вакцин от коронавируса

Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) признал, что страна столкнулась с нехваткой вакцин от коронавируса. Ранее о недостаточных объемов препаратов для массовой вакцинации населения объявили многие тайские больницы.

Новости Пхукета

14 Июня 2021, 05:56 PM

Фото: Bangkok Post

Как отметил генерал Наттапон Накпанит, отвечающий за текущую работу CCSA, в течение этой недели новых поставок вакцин не ожидается. При этом генерал заявил, что прививочный план на июль остается неизменным (6 млн доз).

Вместе с генералом Накпанитом участие в брифинге для прессы приняли губернатор Бангкока Асвин Кванмуанг и глава Департамента эпидемиологии Опат Карнкавинпонг. Ранее столичная администрация и Минздрав взаимно возложили друг на друга вину за нехватку препаратов.

Господин Карнкавинпонг заверил, что все ожидающие вакцин ведомства получат препараты, но никаких конкретных сроков не назвал. В свою очередь, господин Кванмуанг пообещал, что прививочная кампания в столице будет возобновлена, как только Минздрав предоставит вакцины.





