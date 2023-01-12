Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Власти Таиланда предупреждают о продавцах поддельных водительских прав

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) опубликовал предупреждение в связи с распространившимися в последнее время в интернете предложениями по получению водительских прав без сдачи экзамена. Ведомство подчеркивает, что полученные таким образом удостоверения не могут быть законными. При этом новая волна объявлений о продаже тайских водительских прав отличается от предыдущих тем, что нацелена на иностранцев.

Новости Пхукета

13 Января 2023, 08:00 AM
Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

Предупреждение DLT о продаже поддельных прав. Фото: DLT

«Департамент наземного транспорта предупреждает! Не позволяйте себя обманывать и не покупайте поддельные водительские права онлайн. Как мы уже неоднократно говорили, все шаги по получению прав нужно выполнять лично и только в офисах департамента», – говорится заявлении, опубликованном 12 января на сайте PLTO.

В 2022 году пресс-служба центрального офиса Департамента наземного транспорта (DLT) несколько раз публиковала «опровержения фейковых новостей» о существовании каких-либо законных услуг по получению водительских прав без прохождения обучения, заочно или каким-либо иным ускоренными или упрощенным образом. Однако о привлечении к ответственности кого-либо из продавцов или покупателей не сообщалось.

При этом ведомство подчеркивало, что оформление водительских прав – это не только печать пластиковой карточки с фотографией, но и занесение данных о водителе в единую онлайн-базу. После запуска системы электронных штрафов дорожная полиция должна иметь проверять соответствующую информацию и выявлять, в частности, лиц, продолжающих водить после приостановке действия удостоверения за перебор нарушений.

DLT и PLTO не говорят об этом, но не менее незаконной является подделка и зарубежных документов, таких как книжки Международных водительских удостоверений (МВУ), выдающиеся в дополнение к национальным правам и позволяющие использовать их в других странах. Получить МВУ можно только в стране, где были оформлены сами права.

При этом легальными являются услуги консультантов и сопровождающих лиц, которые помогают с бюрократическими формальностями и подготовкой документов для получения тайских водительских прав через сдачу экзамена или «конвертацию» иностранных водительских удостоверений.

DLT просит сообщать о подозрениях на криминальные услуги в сфере водительских удостоверений на единую горячую линию 1584.

Также в уведомлении PLTO от 12 января приведены размеры официальных сборов за водительские права двух основных категорий (частный транспорт):

  • Мотоцикл – 105 бат (временные), 255 бат (постоянные);
  • Автомобиль – 205 бат (временные), 505 бат (постоянные).

«Тем, кому требуется перевыпуск прав, рекомендуется пройти подготовку по теории через систему онлайн-обучения на www.dlt-elearning.com и при обращении в офис иметь при себе подтверждение о прохождении курса, чтобы сразу перейти к замене прав», – рекомендует PLTO.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Парамедики Pearl Center совершили пять выездов на ДТП у кольца Чалонга за одну смену
Жители Самуи требуют расследования по факту драки в клубе в Новый год
Сингапурский хакер с поддельным паспортом повторно арестован в Таиланде
Британцу грозит ампутация ноги после мотоциклетного ДТП на острове Яо
Полиция подвела итоги предновогодних рейдов против криминала
Утонувшую россиянку вернули к жизни на пляже в Патонге
Туристический сбор с въезжающих в Таиланд иностранцев анонсирован на июнь
Отключение света запланировано в районе Памятника Героиням
В первый день балльной системы штрафов списания получили 540 водителей
Супруги из Вичита арестованы за серию краж
Инфляция в Таиланде составила 5,89% в декабре
Тоннель у Central закроется на ремонт днем 11 января
Juneyao Air начинает летать из Шанхая на Пхукет с 18 января
Новые штрафы за езду без прав и балльная система начали действовать в Таиланде
Женщина требует от водителя Bentley новую машину взамен разбитой в аварии

 

Thai Residential

 