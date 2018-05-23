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Власти Таиланда ограничат цены на дизель

Министерство энергетики Таиланда воспользуется резервами Государственного нефтяного фонда, чтобы ограничить рост цен на топливо в стране.

Новости Пхукета

23 Мая 2018 09:58:10

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

На фоне роста мировых цен на нефть власти Таиланда приняли решение воспользоваться резервами Государственного нефтяного фонда, чтобы не допустить роста стоимости дизельного топлива свыше 30 бат за литр. Соответствующее заявление сделал во вторник, 22 мая, министр энергетики Сири Джирапонгпхан, пишет Bangkok Post.

По состоянию на утром 23 марта «обычный дизель» у РТТ стоил 29,79 бата за литр.

Как рассказал господин Джирапонгпхан, министерство готово компенсировать 50% дальнейшего роста, если он не прекратится. В самом пессимистичном для Министерства энергетики сценарии (рост котировок Брент до 90 долл. за баррель) средств Государственного нефтяного фонда хватит на 10-месячную программу.

Впрочем, основные надежды в борьбе с ростом цен министр Джирапонгпхан возлагает на программу по постепенному переходу на новые виды дизельного топлива со все большим содержанием биодизеля, получаемого из органического сырья.

В частности, господин Джирапонгпхан отметил, что уже в июле «коммерчески рентабельной» станет смесь В20, содержащая 20% компонентов из органического сырья. По оценкам министра, это топливо будет на 3 бата дешевле. При этом господин Джирапонгпхан не уточнил, означает ли «коммерческая рентабельность» переход на В20 в качестве стандарта. 

Напомним, в начале двухтысячных годов Таиланд стал одной из первых стран в мире, принявших государственную программу развития производства биодизеля. На смесь В5 (с 5% растительных компонентов в топливе) Королевство перешло в 2012 году, смесь B7 стала доступна в 2014 году. Дизельное топливо с более высоким содержанием растительных компонентов стандартом пока не стало.

В апреле Bangkok Post писала, что переход с В7 на В10 должен состояться в начале 2019 года, о В20 речи в материале не шло. При этом газета указывала, что на момент публикации В10 еще только тестировали на автомобильном и железнодорожном транспорте.

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