Официальный представитель общенационального Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависин Висануйотхин объявил о переходе к четвертому этапу смягчения локдауна с 15 июня.

12 Июня 2020, 07:41 PM

Власти Таиланда одобрили переход к четвертой фазе смягчения локдауна. Фото: Arnun Chonmahatrakool / Bangkok Post

С понедельника, 15 июня, в стране прекращается действия комендантского часа, объявил господин Висануйотхин. Основная мотивация властей – разрешить гражданам поездки между провинциями, поскольку локальных случаев заражения коронавирусом не фиксируется уже более двух недель. При этом границы страны пока остаются на замке, сообщает Bangkok Post.

С 15 июня разрешено возобновить работу международным школам, центрам подготовки к вступительным экзаменам, «неформальным школам и небольшим формальным школам с числом учащихся до 120 человек». Открыться могут центры дневного ухода за детьми и престарелыми.

Государственным организациям разрешено проводить встречи и семинары. Выставочные центры, конференц-центры и театры могут возобновить работу при условии соблюдения социального дистанцирования.

Ресторанам и отелям разрешено возобновить продажу и употребление алкоголя на своей территории, но пабы, бары и караоке-клубы остаются закрытыми. Также снимается запрет на работу саун и салонов массажа, за исключением массажа с купанием. Владельцы заведений должны следить за количеством посетителей.

В парках разрешается возобновить групповые занятия спортом. Максимальное число участников – до 50 человек.

Авиакомпании с понедельника смогут продавать 100% мест на внутренних рейсах, поскольку продолжительность полетов внутри страны не долгая, а самолеты отличаются хорошей вентиляцией. На междугородних автобусах можно продавать до 70% мест. Все-пассажиры должны носить маски.

Возобновить работу с понедельника могут парки развлечений и аквапарки. При этом под запретом остаются «бассейны» с шариками и надувные игровые площадки, поскольку их трудно дезинфицировать. Также открыться могут залы игровых автоматов в торговых центрах. Разрешается проведение спортивных соревнований без зрителей.

Как пояснил господин Висануйотхин, другие подробности будут озвучены в течение выходных.