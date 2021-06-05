Власти Таиланда одобрили открытие Пхукета с 1 июля

Правительство Таиланда дало зеленый свет проекту Phuket Sandbox, в рамках которого остров должен начать прием зарубежных туристов с 1 июля. Впрочем, не обошлось без мер перестраховки. Иностранные гости острова смогут путешествовать по другим провинциям Таиланда только после 14 дней на Пхукете.

Новости Пхукета

5 Июня 2021, 03:27 PM

Фото: NNT

План по открытию Пхукета был одобрен на прошедшей 4 июня в Бангкоке встрече Центра по администрированию экономической ситуации (CESA) под председательством премьер-министра Праюта Чан-Очи. Проект был совместном предложен Туристическим управлением Таиланда (ТАТ) и Министерством туризма и спорта, пишет Bangkok Post.

В рамках концепции Phuket Sandbox остров станет первой провинцией Таиланда, куда привитые от коронавируса иностранцы смогут прилетать без необходимости прохождения карантина. Затем – в случае успеха проекта – по аналогичной модели будут открываться другие популярные у туристов направления, подтвердил глава Минтуризма Пхипхат Ратчакитпракарн.

Как отметил господин Ратчакитпракарн, в течение двух месяцев оценить ход эксперимента на Пхукете, после чего рассмотреть возможность открытия острова Самуи и провинции Краби. Также было одобрено решение об открытии с 1 октября Бангкока, Ча-Ама (Пхетчабури), Хуа-Хина (Прачуап-Кхири-Кхан), Чианг-Мая, Паттайи (Чонбури) и Бурирами.

Ранее господин Ратчакитпракарн указывал, что в 2019 году перечисленные выше 10 направлений заработали на туризме 1,5 трлн бат. По данной причине именно их и включили в третий раунд пилотной программы, которая продлится с 1 октября до 31 декабря.

Также правительство согласилось с необходимостью развивать и внутренний туризм на Пхукет. Господин Ратчакитпракарн заявил по этому поводу следующее: «В рамках программы Пхукет также откроется для тайских туристов, получивших обе инъекции вакцины от коронавируса. Туристическое управление Таиланда заключит соглашение с Советом по торговле об отправке на Пхукет делегации вакцинированных членов совета для продвижения идеи открытия 1 июля».

При этом господин Ратчакитпракарн не коснулся вопроса о том, что мешает вакцинированным тайским гражданам посещать остров уже сейчас.

Из иностранных туристов остров первыми посетят граждане Израиля (7 июля) и США (9 июля), добавил министр туризма и спорта.

Господин Ратчакитпракарн выразил уверенность в том, что к моменту открытия острова 1 июля 70% жителей провинции и 100% работников туристического бизнеса будут привиты. Согласно данным властей Пхукета, по состоянию на 4 июля как минимум одну дозу вакцины получили 303,6 тыс. человек (65% от целевого показателя в 466,6 тыс. привитых). Обе дозы вакцины получили 98,9 тыс. человек. Зарегистрировались на прививку 382,1 тыс. человек.

Дополнительные параметры проекта Phuket Sandbox озвучил генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Дануча Пичайянан. В частности, он заявил, что желающие посетить Пхукет иностранцы должны быть полностью привиты не позднее, чем за 14 дней до прибытия (и не раньше, чем за год). Приниматься будут только гости из стран с низким и средним уровнем эпидемиологической угрозы, о чем ранее заявлял Минздрав.

Для подтверждения вакцинации будет необходимо иметь официальный документ, полученный в своей стране. При этом вакцина должна быть одобрена тайскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

Детям и подросткам в возрасте до 18 лет прививаться для поездки не требуется. Однако каждый ребенок в возрасте от шести лет должен будет сдать анализ на COVID-19 по прибытию в пхукетский аэропорт (от детей до шести лет сдача анализов не требуется).

Туристы должны будут размещаться в отелях, прошедших сертификацию по стандарту SHA+. На всем протяжении отдыха нужно будет использовать специальные мобильные приложения для передачи властям данных о своих перемещениях.

Кроме того, как отметил господин Пичайянан, туристы должны будут «регулярно отчитываться» перед представителями Минздрава и строго соблюдать принципы DMHTTA (социальное дистанцирование, ношение масок, регулярное мытье рук, контроль температуры, сдача анализов на COVID-19, использование трекинговых приложений).

Отметим, что перед совещанием 4 июня глава ТАТ Ютхасак Супасорн говорил, что утвержденные параметры проекта Phuket Sandbox должны быть опубликованы в Royal Gazette.