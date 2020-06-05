Власти Таиланда обсуждают открытие баров и концертных площадок

Официальные лица в Бангкоке ведут работу по переходу к следующей фазе смягчения локдауна. На повестке дня – возможность открытия баров, а также возобновление концертов и спортивных соревнований.

Новости Пхукета

5 Июня 2020, 10:45 AM

Власти страны неоднократно говорили, что бары и клубы откроются одними из последних. Фото: Phuket PR Department

Как заявил официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) Тависин Висануйотхин, комитет CCSA по возобновлению ведения бизнеса пригласил бизнес-операторов и организаторов мероприятия к обсуждению списка мер, которые позволили бы возобновить работу расширенного списка заведения без угрозы новой волны COVID-19. Возглавляет соответствующий комитет руководитель Совета национальной безопасности Сомсак Рунгсита.

«Правительство выслушает соображения операторов относительно того, что они планируют сделать для предотвращения распространения вируса. Затем мы посмотрим, как мы сможем объединить усилия», – цитирует Bangkok Post господина Висануйотхина.

В общей сложности планируется снять ограничения с 12 типов бизнеса или активностей. При этом некоторым из них уже было разрешено частично восстановить работу. К примеру, массажные салоны уже могут оказывать ряд услуг, а на стадионах разрешено проводить тренировки.

Говоря о дальнейшем смягчении ограничений, господин Висануйотхин упомянул так называемый влажный массаж, лимиты на количество людей на киносъемочных площадках, дальнейшее открытие образовательных учреждений, открытие нацпарков и пляжей, возобновление дневных визитов в центры заботы о престарелых.

Также прорабатываются меры, которые позволили бы проводить концерты и массовые мероприятия на площади свыше 20 кв. м.

Другие обсуждаемые категории бизнеса включают парки развлечений и аквапарки, детские площадки и игровые клубы, конференц-залы для свыше 200 участников, бары, пабы и караоке, сауны и бани.

Напомним, что очередное смягчение локдауна ожидается 15 июня. Полностью снять запреты и открыть границы страны власти планируются с 1 июля.