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Власти Таиланда готовят антинаркотический рейд на Пхангане

Официальные лица, включая сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (ONCB), готовятся провести масштабную проверку на острове Пханган, где сегодня состоится ежемесячная вечеринка Full Moon Party, славящаяся своими свободными нравами.

Новости Пхукета

24 Сентября 2018 09:25:31

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post
Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, кроме сотрудников ONCB, участие в рейде примут полицейские, военнослужащие и сотрудники силовых органов в гражданской одежде. Главной их целью станет пляж Рин (Хад-Рин), где традиционно проходит основное действие Full Moon Party.

Сентябрьская вечеринка этой серии начнется сегодня вечером и, согласно оценкам генсека ONCB Сириньи Ситдхичая, соберет 15-30 тыс. участников. Противостоять им будут около 200 силовиков.

Одновременно с рейдом на Пхангане пройдут инспекции в других курортных местах провинции Сураттхани, включая остров Тао. На пирсах, куда прибывают туристические суда, будут организованы пункты проверки пассажиров. Полиция будет искать наркотики и огнестрельное оружие.

Как пояснил господин Ситдхичай, в некоторых частях провинции Сураттхани, в состав которой входит остров Пханган, крайне распространено употребление метамфетамина, в туристических же районах наиболее популярны марихуана и кристаллический метамфетамин.

 

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